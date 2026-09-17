Pe scurt: Un nou crater masiv a apărut pe Lună, fiind cel mai mare de acest tip identificat până acum. Cercetătorii spun că astfel de descoperiri au loc doar o dată la un secol.

Un crater masiv recent format pe suprafața Lunii a fost descoperit cu ajutorul imaginilor transmise de o sondă NASA, potrivit Mediafax.

Oamenii de știință descriu această descoperire drept un „eveniment care se întâmplă doar o dată la un secol”. Craterul a primit numele „McGetchin”, în memoria geofizicianului lunar Tom McGetchin.

Conform informațiilor publicate de NASA, craterul are un diametru de 222 de metri și s-a format în urma impactului unei comete sau al unui asteroid cu suprafața Lunii, în primăvara anului 2024. Descoperirea a fost făcută aproape întâmplător de un cercetător american care analiza datele transmise de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, o sondă NASA care studiază Luna din 2009.

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Imaginile arată craterul ca o pată luminoasă înconjurată de un halou întunecat. Potrivit unui studiu publicat miercuri, 16 septembrie 2026, în revista Science Advances, acesta este cel mai mare crater nou format identificat vreodată în sistemul nostru solar. Observarea aproape în timp real a formării și evoluției unui astfel de crater oferă cercetătorilor șansa de a înțelege mai bine geologia complexă a Lunii.

Craterul McGetchin a fost creat de impactul unui obiect de dimensiunea unei clădiri

Estimările specialiștilor arată că craterul McGetchin a fost provocat de coliziunea cu un obiect spațial de dimensiunea unei clădiri cu trei până la șase etaje. Luna, spre deosebire de Pământ, nu are atmosferă, ceea ce înseamnă că meteoroizii, asteroizii și alte resturi spațiale nu sunt încetinite sau arse înainte de a ajunge la suprafață, explică sursa citată.

Descoperirea vine în contextul în care interesul pentru studierea Lunii a crescut în ultimii ani, iar misiunile NASA continuă să furnizeze date esențiale despre satelitul natural al Pământului. În aprilie 2026, NASA a publicat imagini spectaculoase cu Pământul văzut din spatele Lunii, iar astronauții Artemis II au survolat partea nevăzută a Lunii.