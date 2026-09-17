Un profesor de informatică de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Avrig lucrează la o platformă digitală care își propune să schimbe modul în care informațiile unei școli sunt organizate și accesate. Proiectul este construit nu doar ca un simplu site de prezentare, ci ca un spațiu digital al comunității școlare, în care profesorii și elevii pot avea propriile profiluri și își pot prezenta activitatea, proiectele și realizările.

În spatele proiectului se află Ionușiu Horea Alexandru, absolvent al Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Automatică și Calculatoare. Are aproximativ 20 de ani de experiență în web design și dezvoltare de site-uri, iar de opt ani lucrează în sistemul de învățământ.

„Sunt absolvent al Facultății de Inginerie din cadrul Universității «Lucian Blaga» din Sibiu, specializarea Automatică și Calculatoare. Am lucrat aproximativ 20 de ani în domeniul web designului și al dezvoltării de site-uri, iar de opt ani lucrez în sistemul de învățământ”, spune profesorul.

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Pasiunea pentru web a început încă din liceu

Pasiunea pentru domeniul web a apărut încă din adolescență, când a început să creeze primele pagini de internet.

„Pasiunea a început în clasa a IX-a. Atunci am început să fac pagini web, apoi am făcut facultatea și am lucrat numai în web design. Mi-a plăcut foarte mult și așa a început totul”, povestește Alexandru.

Experiența acumulată în domeniul IT, combinată cu cei opt ani petrecuți în sistemul de învățământ, l-au ajutat să observe problemele pe care le întâmpină în mod concret o școală atunci când vine vorba despre organizarea informațiilor.

„Cred că tocmai întâlnirea dintre aceste două experiențe – cea tehnică și cea din interiorul școlii – a dus la ideea noului site al Liceului Teoretic «Gheorghe Lazăr» Avrig.”

De la site de prezentare, la platformă pentru întreaga comunitate

Profesorul spune că, de-a lungul anilor, a realizat și administrat site-uri pentru mai multe unități de învățământ și a observat aceeași problemă: cantitatea de informații crește constant, iar în timp devine tot mai dificil pentru utilizatori să găsească ceea ce caută.

„De-a lungul anilor am realizat și administrat site-uri pentru unități de învățământ și am observat o problemă care apare aproape inevitabil în timp: se adună foarte multe informații. Documente, anunțuri, proiecte, rezultate, informații pentru elevi și părinți, activități, fotografii, orare și multe altele.”

În opinia sa, simpla publicare a informațiilor nu este suficientă dacă acestea nu sunt organizate într-o structură care să rămână ușor de folosit și peste câțiva ani.

„Dacă toate acestea sunt doar publicate, fără o structură gândită pe termen lung, după câțiva ani site-ul ajunge să fie o arhivă foarte mare în care informația există, dar devine din ce în ce mai greu de găsit.”

Experiența din învățământ i-a oferit și perspectiva utilizatorului: ce informații caută elevii și părinții, ce documente sunt solicitate frecvent, ce trebuie publicat și cum poate fi prezentată activitatea unei instituții.

„În cei opt ani petrecuți în învățământ am ajuns să cunosc mult mai bine și cealaltă parte a problemei: circuitul documentelor într-o școală, informațiile solicitate frecvent de elevi și părinți, ceea ce trebuie publicat, activitatea profesorilor și proiectele unei instituții de învățământ.”

Așa a apărut ideea de a regândi complet site-ul liceului din Avrig.

„Administrând și site-ul Liceului Teoretic «Gheorghe Lazăr» Avrig, mi-am spus că putem încerca să facem lucrurile altfel.”

Întrebarea de la care a pornit proiectul a fost una simplă: site-ul să fie construit în jurul paginilor sau în jurul oamenilor care îl folosesc și al informațiilor pe care aceștia le caută?

„De aici a început totul.”

Profesori și elevi cu profiluri proprii

Platforma pune accent pe membrii comunității școlare. Profesorii pot avea profiluri individuale, unde își pot prezenta activitatea, proiectele și materialele pe care doresc să le facă publice.

„O atenție aparte am acordat-o oamenilor școlii. Profesorii nu trebuie să fie doar niște nume într-o listă. Platforma permite existența unor profiluri individuale, iar direcția în care dezvolt proiectul este ca profesorii să își poată prezenta activitatea, proiectele și materialele pe care doresc să le facă publice.”

Același principiu este aplicat și în cazul elevilor. Aceștia pot avea propriile profiluri și un spațiu în care să își prezinte proiectele, ideile și realizările. Conținutul elevilor destinat publicării va fi însă verificat înainte de a deveni public.

„Am creat posibilitatea existenței unor profiluri și a unui spațiu în care aceștia să își poată prezenta proiectele, ideile și realizările. Bineînțeles, în cazul elevilor, conținutul destinat publicării va trece printr-un sistem de moderare înainte de a deveni public.”

Proiectele liceului, păstrate într-o arhivă digitală

O altă componentă importantă este zona dedicată proiectelor și activităților liceului. Inițiative precum Erasmus+, eTwinning, Săptămâna Verde sau Școala Altfel ar urma să fie organizate astfel încât să poată fi găsite și peste ani, fără să se piardă printre numeroasele articole publicate pe site.

„Îmi doresc ca fiecare astfel de activitate să poată fi urmărită și peste câțiva ani și să contribuie la construirea unei adevărate memorii digitale a liceului.”

Din acest motiv, Alexandru spune că proiectul nu mai trebuie privit doar ca pe un site de prezentare.

„Din acest motiv, eu nu mai privesc proiectul doar ca pe un site de prezentare. Încerc, treptat, să îl transform într-o platformă digitală a comunității școlare.”

Securitate, moderare și acces diferențiat

În dezvoltarea platformei au fost luate în calcul și aspecte care nu sunt vizibile imediat pentru utilizatori, precum administrarea, securitatea conturilor și a informațiilor, diferențierea nivelurilor de acces și moderarea conținutului.

„Am acordat atenție și lucrurilor care nu se văd imediat: organizarea administrării, securitatea conturilor și a informațiilor, diferențierea accesului, moderarea conținutului și construirea platformei astfel încât noi funcționalități să poată fi adăugate în timp fără să fie nevoie să refacem totul de la început.”

Platforma se află însă în continuare în dezvoltare.

„Proiectul nu este terminat. Mai avem de lucrat la partea grafică, la anumite legături dintre pagini, la uniformizarea unor secțiuni și, mai ales, la funcționalitățile pe care vreau să le adaug în perioada următoare.”

„Vreau să dezvolt mai departe arhiva digitală”

Una dintre direcțiile principale de dezvoltare este reprezentată de conturile profesorilor și elevilor, astfel încât aceștia să poată contribui, în limitele stabilite de școală, la viața digitală a liceului.

„Vreau, de asemenea, să dezvolt mai departe arhiva digitală, astfel încât proiectele și materialele valoroase să rămână accesibile inclusiv după plecarea unui profesor sau după absolvirea unei generații.”

Pe termen lung, profesorul își dorește ca anumite informații publice importante, inclusiv cele referitoare la examene și alte activități școlare, să poată fi gestionate mai eficient.

„Pe termen mai lung, mi-ar plăcea ca anumite informații publice importante – de exemplu cele referitoare la examene și alte activități școlare – să poată fi organizate și actualizate cât mai eficient, fără ca aceeași informație să trebuiască introdusă manual în mai multe locuri.”

„Site-ul trebuie să fie util”

Pentru creatorul platformei, tehnologia are valoare doar dacă răspunde unor nevoi concrete ale comunității școlare.

„Pentru mine, cel mai important lucru este însă altul: site-ul trebuie să fie util.”

El spune că scopul nu a fost crearea unui site care doar să arate bine, ci a unuia care să îi ajute efectiv pe cei care îl accesează.

„Nu am vrut să construiesc ceva doar pentru a arăta bine. Am vrut ca un părinte care caută un document, un elev care vrea să vadă un proiect, un profesor care dorește să își prezinte activitatea sau cineva care vrea pur și simplu să descopere Liceul Teoretic «Gheorghe Lazăr» Avrig să găsească informația simplu și firesc.”

Cele două decenii de experiență în domeniul web au contribuit la dezvoltarea părții tehnice, în timp ce experiența acumulată în școală l-a ajutat să identifice nevoile pe care platforma trebuie să le rezolve.

„Experiența de inginer și cei 20 de ani în domeniul web m-au ajutat să construiesc partea tehnică. Cei opt ani petrecuți în învățământ m-au ajutat, însă, să înțeleg ce trebuie construit.”

Iar aceasta este, spune el, ideea de bază a întregului proiect:

„Cred că aceasta este, de fapt, ideea din spatele întregului proiect: tehnologia are valoare într-o școală atunci când rezolvă probleme reale și îi ajută pe oamenii din acea comunitate.”

Platforma va continua să fie dezvoltată și după lansarea funcționalităților actuale, deoarece nevoile unei școli se schimbă odată cu fiecare generație.

„Mai este mult de lucru și probabil că platforma nu va fi niciodată, în adevăratul sens al cuvântului, «terminată». Școala se schimbă permanent, apar generații noi, proiecte noi și nevoi noi. Îmi doresc ca și această platformă să evolueze odată cu liceul.”