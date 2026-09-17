Pe scurt: SkyShowtime, serviciul de streaming lansat în 2022 și prezent în România, riscă să fie închis. Acționarii analizează mai multe opțiuni, inclusiv oprirea platformei.

Platforma de streaming de filme și seriale SkyShowtime se află în pericol de a fi închisă, după ce acționarii au demarat o analiză a opțiunilor strategice pentru viitorul acesteia, potrivit HotNews.ro.

Conform sursei citate, una dintre variantele luate în calcul de acționari este chiar închiderea platformei SkyShowtime. Decizia finală nu a fost încă anunțată, însă analiza opțiunilor strategice a fost confirmată. SkyShowtime este disponibilă în prezent în România și pe alte 21 de piețe europene, unde oferă acces la numeroase producții apreciate de public.

Printre titlurile de succes disponibile pe SkyShowtime în România se numără Lioness, Marshals și Imperiul Mafiei. Platforma a fost lansată în anul 2022 și este deținută de companiile Comcast și Paramount Skydance.

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SkyShowtime a reușit să atragă utilizatori din mai multe țări europene, inclusiv din România, unde oferta sa de conținut a inclus atât seriale originale, cât și filme de succes. În contextul actual, utilizatorii platformei așteaptă clarificări privind viitorul serviciului.

Subiectul închiderii SkyShowtime vine pe fondul unor schimbări majore în industria de divertisment digital și a presiunilor tot mai mari asupra platformelor de streaming, care trebuie să se adapteze rapid la noile tendințe și preferințe ale publicului.