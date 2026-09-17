Te gândești să transformi pasiunea pentru barbering într-o meserie? House of Gentlemen Academy deschide la Sibiu o nouă sesiune de cursuri pentru cei care vor să învețe frizerie de la profesioniști activi în domeniu. Programul durează șase săptămâni și pune accentul pe practică, într-un format în care fiecare cursant beneficiază de atenție individuală.

House of Gentlemen este deja un nume cunoscut în Sibiu, cu saloane în Shopping City Sibiu, Promenada Mall și pe strada Doamna Stanca. Cea din urmă locație găzduiește și House of Gentlemen Academy, locul în care cei care vor să transforme frizeria într-o profesie pot învăța direct de la oameni care lucrează zi de zi în domeniu.

O meserie care se învață prin practică

Cursul se desfășoară pe parcursul a șase săptămâni, de luni până joi, iar programa este construită în jurul practicii.

Cursanții învață de la bază lucrul cu mașina și foarfeca și ajung, pas cu pas, la tehnici precum fade, realizarea formelor și a conexiunilor, conturul și stylingul. Accentul este pus nu doar pe executarea unei tunsori, ci și pe înțelegerea logicii din spatele fiecărei tehnici.

La House of Gentlemen Academy, principiul este simplu: frizeria nu se învață doar privind. Este nevoie de practică, de greșeli, de corectare și, mai ales, de repetare.

Grupe de maximum 6 cursanți și trei traineri

Unul dintre lucrurile prin care House of Gentlemen Academy își propune să se diferențieze este numărul redus de participanți.

Grupele au maximum șase cursanți și sunt îndrumați de doi traineri, astfel încât fiecare participant să poată primi atenție și feedback pe parcursul cursului.

Chiar dacă un astfel de format poate părea, la prima vedere, mai costisitor, numărul redus de cursanți permite o abordare mult mai practică și mai apropiată de nevoile fiecăruia.

Paul, Steli și Sava – experiență de peste 20 de ani, pusă la dispoziția cursanților

Echipa de traineri este formată din profesioniști cu experiență.

Paul are peste 12 ani de experiență în domeniu. Povestea lui Steli și Sava este însă și un exemplu despre unde poate duce un astfel de început.

Cei doi au început, la rândul lor, printr-un curs de frizerie și au fost angajați la House of Gentlemen imediat după absolvire. Astăzi, Steli are șapte ani de experiență, iar Sava peste patru ani.

Au în spate mii de tunsori și participă activ la evenimente de barbering organizate în țară.

Practic, cei care au fost cândva cursanți sunt astăzi cei care îi ajută pe alții să facă primii pași în această meserie.

Nu este doar despre o diplomă

House of Gentlemen Academy nu promite că, după șase săptămâni, un cursant va deveni un barber complet format. Experiența se construiește în timp, prin sute și apoi mii de tunsori.

Ceea ce își propune Academia este să ofere o bază corectă, multă practică și acces direct la experiența unor profesioniști care lucrează în domeniu în fiecare zi.

Pentru cei care vor să transforme pasiunea pentru barbering într-o meserie, cele șase săptămâni pot reprezenta începutul unui nou drum profesional.

Cât costă cursul și unde se desfășoară

Programul complet costă 5.000 de lei și se desfășoară timp de șase săptămâni, de luni până joi, la locația House of Gentlemen de pe strada Doamna Stanca din Sibiu.

Cu grupe de maximum șase persoane, doi traineri și un program axat pe practică, House of Gentlemen Academy își propune să transforme primele șase săptămâni într-o fundație solidă pentru cei care vor să înceapă o carieră în barbering.

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