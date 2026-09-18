A „înghețat” proiectul modernizării de pe Calea Șurii Mici: cu 10 oferte pe masă, Primăria a anulat licitația / foto

Transformarea Căii Șurii Mici într-un coridor de mobilitate urbană a fost blocată. Primăria a anulat licitația după 10 luni de analiză. Zece oferte au fost depuse, dar niciuna nu a fost conformă.

În toamna anului trecut, Primăria municipiului Sibiu a scos la licitație contractul pentru modernizarea Căii Șurii Mici. Investiția, care presupune realizarea unui coridor de mobilitate, cu 6 benzi în unele zone, două dedicate transportului în comun, urma să fie realizată pe două tronsoane, date fiind costurile ridicate la care se ridică lucrările. Primul tronson este cuprins între viaductul peste calea ferată și strada Bruxelles, iar cel de-al doilea, cuprins între strada Bruxelles și intersecția cu DN 7H. Municipalitatea intenționa să înceapă cu modernizarea primului tronson, pe care l-a scos la licitație la finalul lunii septembrie 2025, valoarea investiției fiind estimată la 83 milioane lei fără TVA.

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Zece oferte pe masă: toate neconforme

Până la începutul lunii noiembrie 2025, termenul limită pentru depunerea ofertelor, zeci de firme s-au înscris la licitație. „În cadrul acestei proceduri de achiziție pentru crearea unui coridor de mobilitate pe Calea Șurii Mici au fost depuse un număr de 10 oferte, din care 4 oferte de către asocieri de firme și 6 oferte individuale”, a precizat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Timp de 10 luni, municipalitatea a analizat ofertele, iar concluzia a fost că niciuna nu este conformă, astfel că licitația a fost anulată. Primăria nu a putut transmite motivele exacte care au condus la această decizie. „Această procedură de achiziție a fost anulată întrucât ofertele depuse au fost declarate neconforme. Nu putem preciza motivele detaliate pentru care a fost respinsă fiecare ofertă pentru că aceste aspecte țin de ofertele tehnice depuse de ofertanți, care sunt confidențiale”, a adăugat Gligore.

„Proces de evaluare complex”: unele oferte aveau peste 6.000 de pagini

Întrebați de ce a durat 10 luni ca ofertele constructorilor să fie analizate, reprezentanții primăriei au transmis că dosarele au fost stufoase, unele având chiar și 6.000 de pagini.

„Procesul de evaluare a ofertelor depuse este extrem de complex deoarece au fost depuse 10 oferte de către asocieri sau firma individuale care însumează 55 de firme. Ofertele tehnice depuse au fost foarte voluminoase, conținând fiecare între 1600 și 6466 de pagini, fiecare pagină fiind necesar a fi verificată de Comisia de evaluare. De asemenea, în etapa de evaluare a garanțiilor de participare depuse, precum și în etapa de evaluare DUAE s-au impus 2 serii de solicitări de clarificări. Evaluarea răspunsurilor la solicitările de clarificări privind ofertele tehnice a necesitat și aceasta o perioadă mai mare de timp, având în vedere volumul mare de documente depuse de ofertanți ca răspuns la solicitările de clarificări”, a explicat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Dacă nu vor fi depuse contestații la decizia de anulare a procedurii și la decizia de declarare a ofertelor drept neconforme, procedura de achiziție va fi reluată.

De menționat este faptul că, pentru acest obiectiv, aceasta a fost prima și singura procedură de achiziție organizată.

Calea Șurii Mici rămâne, deocamdată, așa cum o știm

Până la o nouă licitație, care s-ar putea finaliza cu desemnarea unui constructor care să modernizeze strada, Calea Șurii Mici mai rămâne, o vreme, așa cum o știm.

Drumul Hoților are în prezent două benzi de circulație, iar trotuarele și pistele de biciclete sunt inexistente. La orele de vârf, traficul rutier este îngreunat, deoarece se formează blocaje.