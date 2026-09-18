Polițiștii rutieri din Vâlcea desfășoară vineri, 18 septembrie, o amplă acțiune pe DN7, una dintre cele mai circulate șosele din țară. Controalele au loc în intervalul 14:00–18:00 și fac parte din ROADPOL Safety Days.

Acțiunea, de tip „RELEU”, este organizată de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea și urmărește creșterea siguranței pe șosele, prevenirea accidentelor și combaterea principalelor cauze care duc la producerea acestora.

Echipajele de poliție vor fi prezente pe principalele tronsoane ale DN7 din județul Vâlcea și vor urmări modul în care participanții la trafic respectă regulile de circulație.

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Acțiunea se desfășoară în cadrul ROADPOL Safety Days, campanie europeană dedicată reducerii numărului accidentelor și creșterii gradului de responsabilitate în trafic.

Polițiștii le recomandă șoferilor să respecte limitele legale de viteză și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite activitățile care le-ar putea distrage atenția de la condus și să respecte indicațiile echipajelor aflate în teren.

Șoferii care tranzitează DN7 prin județul Vâlcea între orele 14:00 și 18:00 trebuie, astfel, să se aștepte la o prezență sporită a polițiștilor rutieri pe traseu.