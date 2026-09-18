Pe scurt: Crucea Roșie Sibiu aniversează șase luni de ambulanță cu sute de intervenții, servicii gratuite pentru cazuri sociale și colaborări cu spitale locale.

Serviciul de Ambulanță al Crucii Roșii Filiala Sibiu a împlinit șase luni de activitate, perioadă în care a parcurs peste 7.000 de kilometri pentru transportul pacienților și a oferit sprijin medical pentru mai mult de 100 de persoane.

Potrivit Crucii Roșii Sibiu, serviciul este acreditat de Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică și dispune de o flotă formată dintr-o ambulanță de tip B1/B2 pentru intervenții de urgență și transport pacienți critici, o ambulanță de tip AMD pentru consultații de urgență la domiciliu și o ambulanță de tip A1/A2 pentru transport sanitar neasistat.

În primele șase luni, serviciul a încheiat contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu, Serviciul Județean de Ambulanță, Spitalul Municipal CF Sibiu și Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. Datorită acestor parteneriate, 30 de pacienți au beneficiat de servicii decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, iar 27 de persoane din cazuri sociale au primit gratuit transport sau asistență medicală.

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Serviciul de Ambulanță al Crucii Roșii Sibiu a asigurat și buna desfășurare a patru evenimente importante din oraș: Concertul „300 de Voci într-o Singură Inimă” organizat de Fundația Polisano, evenimentul sportiv „Get Muddy” al Asociației SUS INIMA, „Sibiu Guitar Meeting” și sfințirea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” de la Turnu Roșu.

Echipa este formată din cinci asistenți medicali, doi ambulanțieri, un medic de familie și un medic urgentist, majoritatea provenind din rândul voluntarilor filialei. În activități s-au implicat și studenți ai Facultății de Medicină din cadrul Universității Lucian Blaga. În curând, echipa va fi completată cu doi noi ambulanțieri selectați tot dintre voluntari.

O parte dintre serviciile prestate de Serviciul de Ambulanță al Crucii Roșii Sibiu sunt oferite gratuit cazurilor sociale sau beneficiarilor Crucii Roșii Sibiu. Consultațiile medicale la domiciliu, transportul sanitar la externare sau pentru investigații și tratamente de recuperare sunt gratuite pentru persoanele eligibile prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.

„Deși lansarea oficială a serviciului nostru de ambulanță a avut loc în luna martie a acestui an, suntem funcționali 100% doar din luna iunie. Au fost luni extrem de grele pentru noi, cu mari provocări dar și cu bucuria împlinirii unui vis, acela de a ajuta oamenii în cele mai grele momente. Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au sprijinit și ne sprijină în continuare, precum colegii de la Filiala Alba de Cruce Roșie, partenerii de la Serviciul Județean de Ambulanță, Consiliul Județean Sibiu, Casa de Sănătate sau de la Spitalul Municipal CF și Spitalul de Pneumoftiziologie. Mulțumirile noastre merg și către personalul care deservește serviciul nostru de ambulanță, fără de care, acest vis frumos nu ar fi fost posibil”, a declarat Raluca Morar, director al Crucii Roșii Filiala Sibiu.

Dispeceratul serviciului funcționează la Sala Transilvania, iar echipa poate fi contactată la numărul de telefon 0799 207 207. Filiala Sibiu a Crucii Roșii continuă să ofere anual sprijin pentru sute de persoane vulnerabile, organizează cursuri de prim ajutor și derulează campanii educative și de promovare a sănătății.

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