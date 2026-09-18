Pe scurt: Gușterița Trail Run aduce la Sibiu cinci curse de alergare, premii pentru toate categoriile și activități pentru întreaga familie, într-un cadru natural spectaculos.

Aproape 300 de alergători sunt așteptați să ia startul sâmbătă, 19 septembrie 2026, la cea de-a treia ediție a Gușterița Trail Run, eveniment care se va desfășura în Pădurea Gușterița, la Turnul Memorial, unul dintre cele mai apreciate puncte de belvedere asupra Sibiului.

Potrivit organizatorilor, înscrierile s-au încheiat, traseele sunt pregătite și marcate, iar participanții și susținătorii vor avea parte de o zi plină de alergare și activități în aer liber, într-un cadru natural deosebit.

Evenimentul include cinci curse dedicate atât alergătorilor experimentați, cât și amatorilor, echipelor și copiilor: Heroes Race, Cross Boss, Sprint King & Queen, Dream Team și Junior Joy. Această structură a fost gândită pentru a face trail running-ul accesibil unui public cât mai larg și pentru a aduce comunitatea mai aproape de Pădurea Gușterița.

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Detalii suplimentare despre curse și program au fost prezentate și în articolul dedicat ediției a treia a competiției.

Starturile curselor, programul zilei și facilități pentru participanți

Primele starturi vor avea loc la ora 09:00, pentru Heroes Race (21 km) și Cross Boss (11 km). La ora 09:30 vor porni alergătorii înscriși la Dream Team (24 km) și Sprint King & Queen (5,5 km). Festivitatea de premiere este programată pentru ora 12:00, iar de la ora 13:00 vor avea loc cursele Junior Joy, dedicate celor mai tineri participanți. Track-urile GPX ale traseelor pot fi descărcate de pe site-ul oficial al competiției, pentru consultare înainte de cursă.

Kiturile de concurs pot fi ridicate vineri, 18 septembrie 2026, între orele 15:00 și 22:00, din magazinul Decathlon din Shopping City Sibiu. Tot acolo, de la ora 20:00, va avea loc ședința tehnică pentru participanți. Pentru cei care vin din afara Sibiului, kiturile pot fi preluate și din zona de start, în dimineața evenimentului, între orele 07:00 și 08:30.

Premii, activități pentru copii și atmosferă de festival sportiv

Toți alergătorii care finalizează traseele vor primi medalia oficială Gușterița Trail Run. În fiecare cursă vor fi premiate categoriile Open masculin și Open feminin, precum și categoriile de vârstă: 18–29 ani, 30–39 ani, 40–49 ani, 50–59 ani și 60+. Premiile constau în medalii, trofee și produse oferite de partenerii evenimentului. Pentru copiii înscriși la Junior Joy, kiturile de concurs includ surprize oferite de Decathlon.

După curse, alergătorii sunt invitați la Pasta Party by Lor.And, iar pentru recuperare vor beneficia de masaj asigurat de echipa de maseuri formată din Ștefan Ionela Roxana și Paul Ienciu. Atmosfera va fi completată de muzica asigurată de DJ Cipi Hampu, cafeaua de la Stradal Coffee și băuturile oferite de Backyard.

Organizatorii subliniază că evenimentul este deschis nu doar concurenților, ci și familiilor, prietenilor, sibienilor și turiștilor care doresc să descopere zona Gușterland și să petreacă o zi în natură, aproape de oraș.

Accesul la eveniment se face exclusiv pe traseul strada Gorunului – strada Răchitei – parcarea Gușterland. Deoarece strada Răchitei este în reabilitare, accesul auto se va face cu viteză redusă. Accesul auto în zona de start/finish, la Turnul Memorial, este strict interzis.

Distanța dintre parcare și zona de start/finish va fi parcursă pe jos sau cu bicicleta, iar organizatorii recomandă sosirea cu cel puțin o oră înainte de startul cursei pentru care este înscris fiecare participant.

Gușterița Trail Run este organizat de ACS Grey Projects, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu și Consiliului Județean Sibiu, sponsor principal fiind Wenglor. Evenimentul beneficiază de sprijinul Decathlon și Urbana. Pentru mai multe detalii despre activitățile sportive din weekend, puteți consulta și agenda de weekend la Sibiu.

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