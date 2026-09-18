Pe scurt: Strada Baznei din Mediaș va fi gata pentru Cupa Mediașului, iar Panait Cernea are trotuare și carosabil noi. Primăria continuă investițiile în infrastructură.

Primăria Municipiului Mediaș anunță finalizarea lucrărilor de modernizare pe strada Panait Cernea vineri, 18 septembrie 2026.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, proiectul a început vineri, 11 septembrie, și a inclus atât amenajarea trotuarelor cu pavaj modern, cât și refacerea completă a sistemului rutier.

Reprezentanții municipalității precizează că, pentru a asigura rezistența în timp a carosabilului, au fost turnate două straturi de asfalt: unul de suport (bază) și unul de uzură. Astfel, strada Panait Cernea oferă acum condiții moderne pentru circulația pietonală și rutieră.

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Primarul Gheorghe Roman a declarat:

„După o perioadă în care s-a lucrat la refacerea trotoarelor, astăzi a început programul de asfaltare a străzii Panait Cernea. Este o lucrare care este așteptată de toți medieșenii care locuiesc în această zonă. Așa cum am promis, refacerea infrastructurii rutiere reprezintă acum, dar și în perioada imediat următoare, o prioritate pentru mine și pentru colegii mei din administrația publică locală”.

Strada Baznei intră în faza finală a modernizării înainte de Cupa Mediașului

În paralel cu șantierul de pe Panait Cernea, municipalitatea desfășoară lucrări ample pe strada Baznei. Constructorii sunt în faza de finalizare a lucrărilor de frezare a vechiului carosabil, iar începând de sâmbătă, 19 septembrie 2026, va începe turnarea noului covor asfaltic.

Modernizarea străzii Baznei are o importanță strategică în această perioadă, deoarece între 2 și 4 octombrie 2026, acest tronson va găzdui Cupa Mediașului, o competiție automobilistică de nivel național, parte a etapei a VI-a din Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Finalizarea lucrărilor va asigura condiții optime și sigure atât pentru desfășurarea evenimentului sportiv, cât și pentru traficul cotidian al locuitorilor.

Primăria Mediaș mulțumește locuitorilor din zonele vizate pentru înțelegere și cooperare pe durata desfășurării lucrărilor. Investițiile în infrastructura rutieră continuă să fie o prioritate pentru administrația locală, în contextul în care orașul se pregătește și pentru alte proiecte importante, precum candidatura la titlul de Capitală a Tineretului din România, după cum a relatat recent Mediașul vrea să devină Capitala Tineretului din România: candidatura pentru 2028 a ajuns în etapa a doua.