Pe scurt: Tunelurile Margina–Holdea, cele mai lungi din România, au fost străpunse. Traficul neîntrerupt pe autostradă între Boița și Nădlac va fi posibil din 2027.

Străpungerea tunelurilor de pe autostrada A1 între Margina și Holdea a fost finalizată, marcând o etapă esențială pentru continuitatea secțiunii Lugoj–Deva, a anunțat vineri, 18 septembrie 2026, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Potrivit AGERPRES, lucrările la aceste tuneluri reprezintă cea mai dificilă etapă a șantierului, fiind realizate cu eforturi susținute timp de doi ani, zi și noapte, cu zece fronturi de lucru și 900 de muncitori implicați.

Tunelul Margina–Holdea devine cel mai lung tunel de autostradă din România

Directorul CNAIR a precizat că galeriile tunelului 2 Margina–Holdea au lungimi de 1.985 metri și 1.825 metri, ceea ce îl face cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România.

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„Tunelurile dintre Margina și Holdea (A1) au fost străpunse în totalitate. O etapă extrem de importantă pentru continuitatea secțiunii Lugoj–Deva. Cea mai grea etapă a acestui șantier s-a încheiat astăzi”, a transmis Cristian Pistol pe Facebook.

Stadiul fizic al lucrărilor a depășit 75%, iar cămașa de beton a galeriilor finalizate avansează cu 20 de metri pe zi. În paralel, continuă montarea grinzilor pe pasaje și viaducte, iar pe mai multe sectoare din șantier se așterne binderul, primul strat de asfalt. Aceste evoluții au fost confirmate și în alte etape ale proiectului, după cum s-a relatat și în articole anterioare.

Betonarea galeriilor, urmată de montarea instalațiilor de siguranță

Betonarea completă a galeriilor tunelurilor este programată să se finalizeze până la sfârșitul anului 2026. Ulterior, va începe etapa de montare și testare a instalațiilor de siguranță ale tunelului, esențiale pentru deschiderea circulației în condiții optime.

„După betonarea în totalitate a galeriilor (până la finalul anului), se va intra în etapa montării și testării instalațiilor de siguranță ale tunelului”, a explicat Cristian Pistol.

Acest proiect a fost urmărit îndeaproape de autorități și de public, fiind considerat un punct critic pentru asigurarea continuității autostrăzii A1 între Sibiu și Nădlac. În ultimele luni, lucrările au avansat rapid, iar constructorii au reușit să depășească provocările tehnice majore legate de săparea în masivul muntos.

Trafic neîntrerupt pe autostradă între Boița și Nădlac, din 2027

Potrivit directorului CNAIR, în prima jumătate a anului viitor, șoferii vor putea circula pe autostradă fără întrerupere de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri.

„Cei nouă kilometri care lipsesc de zece ani trec de la promisiuni la autostradă reală”, a subliniat Pistol.

Finalizarea acestui tronson va elimina ultimul blocaj major de pe coridorul rutier Sibiu–Nădlac, asigurând o legătură rapidă și sigură între vestul și centrul țării. Proiectul este considerat esențial pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România și pentru conectarea eficientă la rețeaua europeană de transport.