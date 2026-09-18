Pe scurt:
Un șofer din Arpașu de Jos a fost oprit de polițiști pe DN 1 și testat pozitiv la alcool. Ancheta este în desfășurare.
Un șofer în vârstă de 32 de ani din Arpașu de Jos a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe DN 1, în apropierea localității de domiciliu, joi, 17 septembrie 2026, în jurul orei 07:30.
Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, peste limita legală pentru conducerea unui autovehicul. În urma rezultatului, polițiștii au condus șoferul la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii cu exactitate a alcoolemiei în sânge.
Conform procedurilor legale, recoltarea probelor biologice este obligatorie în astfel de cazuri pentru a confirma nivelul de alcool și pentru a stabili răspunderea penală a conducătorului auto.
DN 1 este una dintre cele mai circulate artere din județul Sibiu, iar polițiștii rutieri desfășoară frecvent acțiuni de control pentru prevenirea accidentelor cauzate de consumul de alcool la volan. Astfel de verificări sunt intensificate în special în zonele rurale și la orele dimineții, când riscul de a întâlni șoferi aflați sub influența băuturilor alcoolice este mai ridicat.
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