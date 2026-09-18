Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu este prima poartă de acces a pacienților către investigații și consultații de specialitate, fără să fie nevoie de internare. Asistenta-șefă a secției, Bobeș Ligioara Gabriela, a explicat într-un interviu acordat spitalului cum funcționează serviciul și ce trebuie să știe pacienții înainte de a se programa.
Ce servicii se pot face aici
În cadrul Ambulatoriului se acordă consultații de specialitate în regim clinic, investigații paraclinice — analize de laborator, imagistică, ecografii, radiologii — dar și mici intervenții chirurgicale care nu necesită internare. Secția asigură totodată monitorizarea bolilor cronice și prescrierea tratamentelor compensate sau gratuite.
Specialitățile cel mai des solicitate sunt cardiologia, neurologia, diabetul zaharat și bolile de nutriție, ortopedia, oftalmologia, ORL-ul, chirurgia generală, toracică și vasculară, dermatovenerologia, ginecologia, hematologia, oncologia și recuperarea medicală.
Cum te programezi și ce acte trebuie să ai la tine
Programarea se poate face direct la recepția Ambulatoriului, telefonic sau online, prin platforma spitalului. La prezentare sunt necesare: biletul de trimitere de la medicul de familie sau un alt specialist aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, actul de identitate, cardul național de sănătate (sau adeverința înlocuitoare) și, dacă este cazul, documentele medicale relevante — bilete de externare, scrisori medicale, analize anterioare.
Serviciile sunt decontate prin CAS, pe baza biletului de trimitere și în limita locurilor disponibile.
Legătura cu restul secțiilor spitalului
Dacă în urma evaluării din ambulatoriu medicul recomandă spitalizare de zi sau continuă, pacientul este direcționat către secția corespunzătoare. La externare, primește scrisoarea medicală și biletul de externare, cu indicația de a reveni la un anumit interval pentru control — moment în care se urmărește evoluția stării de sănătate și, dacă e nevoie, se ajustează tratamentul.
Recomandări pentru o vizită eficientă
- Respectarea orei programate, pentru a nu perturba programul celorlalți pacienți
- Prezentarea cu 10–15 minute înainte de consultație
- Un sumar al tratamentelor urmate în prezent
- O listă cu întrebările pentru medic
- Documentele medicale relevante pentru consultația respectivă
Spitalul precizează că lucrează la optimizarea platformei online de programări, pentru a reduce aglomerația la fișierul policlinicii, și la scurtarea timpilor de așteptare la cabinete.
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