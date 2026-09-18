Călătorii care au ajuns, vineri, în Gara Sibiu cu trenul de la ora 15:30 au avut parte de o surpriză pentru care mulți dintre ei nu mai erau obișnuiți pe calea ferată românească: vagoane CFR Călători modernizate, cu dotări care se apropie de standardele europene.

Sibienii se numără printre călătorii care au ocazia să beneficieze de noile vagoane modernizate introduse de CFR Călători pe anumite rute. Garniturile ajung și la Sibiu, oferindu-le pasagerilor condiții de călătorie vizibil îmbunătățite față de cele cu care s-au obișnuit în trenurile clasice.

Am stat de vorbă cu pasagerii imediat după sosirea trenului în gara din Sibiu, pentru a afla cum li s-a părut călătoria și ce părere au despre noile vagoane. La prima vedere, garnitura modernizată impresionează prin interiorul schimbat și dotările disponibile. Vagoanele sunt echipate cu aer condiționat, scaune noi, prize de 230 V și porturi USB, display-uri digitale, Wi-Fi gratuit și toalete modernizate.

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Modernizarea face parte din programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin care CFR Călători a finalizat lucrările pentru 139 de vagoane și 75 de locomotive.

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▶ Vezi pagina acestui video: Imagini cu vagoanele CFR Călători modernizate sosite în Gara Sibiu

„Se ridică la standardele din 2026”

Printre pasagerii cu care am vorbit s-au aflat Adriana și Petre, care au călătorit pentru prima dată cu un astfel de vagon pe ruta București – Sibiu. Cei doi s-au declarat mulțumiți de condițiile găsite în tren.

Adriana spune că experiența a fost una plăcută și consideră că noile vagoane se apropie de standardele europene. „Foarte bine. Frumos. Da, da, destul de acceptabile. Da, confortabile. Se ridică la standardele din 2026. Da, oarecum, da”, a spus Adriana.

Soțul ei a fost și mai categoric. „Sunt foarte mulțumit, nu am nicio nemulțumire”, a spus Petre.

Distanța dintre tren și peron, o problemă pentru unii pasageri

Nu toți călătorii au avut însă doar cuvinte de laudă. O parte dintre pasageri au atras atenția asupra distanței dintre vagon și peron, problemă care poate fi dificil de gestionat în special pentru persoanele în vârstă.

„Inacceptabil pentru anul ăsta. Ce nu v-a plăcut? Trenul a fost ok. Aici, distanța dintre peron și tren. Dar interiorul, baia, acum este… Nu am fost la baie, dar interiorul era curat”, a spus o călătoare.

Unii dintre cei care au coborât în Gara Sibiu nu apucaseră încă să testeze toate facilitățile oferite de vagoanele modernizate, dar erau curioși să le descopere. „Am văzut un pic, așa, curios un pic, dar mai târziu, mai încolo mă duc la Ploiești”, a spus un alt călător.

„Noi am fost mulțumiți și de cel cu care am călătorit”

Există și pasageri care spun că au avut experiențe bune inclusiv cu vagoanele mai vechi. Ilie, un călător din Sibiu, povestește că a circulat recent cu trenul și a fost mulțumit de condiții. „Acum o lună, în 28 iulie, am circulat și a fost foarte bine: curat, aer condiționat, condiții foarte bune. Ne-am dus cu ăla care pleacă de aici, Sibiu – Constanța, dimineața, la 4 și ceva. Am fost foarte mulțumiți”, a spus Ilie.

Întrebat dacă va mai călători cu trenul, răspunsul a venit cu zâmbetul pe buze: „Dacă ne mai lasă buletinul, da”, a glumit acesta.

Călătorul spune că, deși nu știe exact ce aduc în plus noile vagoane, experiența sa cu trenurile CFR a fost una bună. „Nu știm cele noi ce au în plus, dar noi am fost mulțumiți de cel cu care am călătorit. Probabil că e perechea celui care vine acum”, a mai spus Ilie.

Pentru pasagerii care au coborât în Gara Sibiu cu trenul de la ora 15:30, diferența dintre experiențele de călătorie este dată nu doar de dotările din interior, ci și de accesul în vagon și de confortul resimțit pe parcursul călătoriei.

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