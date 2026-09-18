Cinci oferte au fost depuse pentru realizarea studiului de fezabilitate al viitorului Tren Metropolitan Sibiu, proiect care ar urma să lege Șelimbărul și Gara Sibiu de zone precum Turnișor, Tilișca, Aeroportul Internațional și Zona Industrială Vest.

Contractul pentru documentația tehnico-economică are o valoare estimată la 7,5 milioane de lei, echivalentul a peste 1,4 milioane de euro.

Companii din România și din străinătate sunt interesate de contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului „Introducerea transportului electric – Tren Periurban Sibiu”. Potrivit Club Feroviar, licitația a fost lansată la mijlocul lunii iulie, iar până la termenul-limită au fost depuse cinci oferte, atât individuale, cât și în asociere.

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În cursa pentru contract au intrat TPF Inginerie, Metroul SA și Baicons Impex, fiecare cu ofertă individuală. O altă ofertă a fost depusă de asocierea formată din Specialist Consulting SRL, în calitate de lider, 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.P.A. și Specialist Smart Group. Cea de-a cincea ofertă aparține asocierii ECO Geodrum, lider, M Infra Design & Management SRL și Infra Centrum Doradztwa.

Urmează evaluarea ofertelor și desemnarea firmei sau asocierii care va realiza studiul de fezabilitate.

Tren de aproximativ 16 kilometri, de la Șelimbăr spre aeroport și Tilișca

Viitorul Tren Metropolitan Sibiu este gândit pe un traseu de aproximativ 16 kilometri, folosind în mare parte infrastructura feroviară existentă.

Ruta ar urma să includă Gara Șelimbăr, Sibiu Triaj, zona Atelierelor, Gara Sibiu, halta Sibiu și halta Turnișor. Din Turnișor, traseul ar urma să se împartă în două ramuri. Una ar continua pe calea ferată națională până la o viitoare stație din cartierul Tilișca, în direcția Cristian, iar cealaltă ar utiliza linia ferată industrială Moara Cibin pentru a ajunge la Aeroportul Internațional Sibiu și Zona Industrială Vest.

Proiectul trebuie să analizeze electrificarea liniei sau pregătirea infrastructurii pentru utilizarea unor vehicule cu tracțiune pe baterii ori hidrogen. Sunt prevăzute și soluții pentru treceri denivelate la intersecțiile cu drumurile, precum și achiziția unor vehicule feroviare ușoare și electrice.

Zece stații noi și parcări Park&Ride

Conform informațiilor prezentate de Club Feroviar, proiectul prevede amenajarea a minimum zece stații noi de călători. Trei ar urma să fie amplasate pe linia industrială dintre Turnișor și viitoarea stație Aeroport – strada Lyon, alte trei pe sectorul Turnișor – Tilișca, iar patru pe traseul dintre Șelimbăr și intrarea în Turnișor.

Peroanele sunt proiectate cu lungimi cuprinse între 150 și 250 de metri și o lățime minimă de 3,05 metri. Acestea ar urma să fie dotate cu iluminat alimentat din panouri fotovoltaice, refugii și bănci pentru cel puțin zece persoane, panouri de informare, sisteme de colectare selectivă a deșeurilor, benzi de ghidaj pentru persoanele cu deficiențe de vedere și garduri de protecție.

În minimum 30% dintre stațiile de pe traseu ar urma să fie amenajate parcări de tip Park&Ride, preferabil în zonele extraurbane, cu cel puțin 15 locuri fiecare. Stațiile vor avea și zone „kiss & ride”, pentru opriri scurte, precum și spații pentru minimum 20 de biciclete sau trotinete.

Patru trenuri pe oră în perioadele de vârf

Documentația stabilește și primele cerințe pentru viitoarele garnituri. Trenurile ar urma să dispună de spații pentru persoanele cu dizabilități, biciclete și bagaje voluminoase, conexiune WiFi și sisteme electronice de ticketing integrate cu transportul public local.

Din cauza distanțelor relativ scurte, nu este considerată necesară instalarea toaletelor în trenuri. În schimb, fiecare stație feroviară ar urma să dispună de cel puțin o toaletă publică unisex.

Un element important al proiectului este frecvența curselor. Trenul Metropolitan Sibiu ar trebui să circule, de preferință, cu cel puțin patru trenuri pe oră în perioadele de vârf și minimum două trenuri pe oră în restul zilei. Viteza comercială minimă prevăzută este de 30 km/h.

Studiul de fezabilitate va trebui să stabilească soluția tehnică și economică pentru realizarea proiectului, înainte ca investiția propriu-zisă în Trenul Metropolitan Sibiu să poată avansa.