Pe scurt: Statul oferă sprijin financiar fermierilor afectați de restricțiile la export, cu fonduri pentru echipamente de biosecuritate și carantină.

Crescătorii de ovine și caprine pot beneficia de finanțări de până la 50.000 de euro pentru investiții destinate prevenirii și combaterii bolilor în ferme, potrivit unui proiect publicat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru consultare publică.

Proiectul Ghidului solicitantului vizează intervenția DR-21 „Investiții pentru prevenirea răspândirii epizootiilor în exploatațiile zootehnice”, măsură care urmărește consolidarea biosecurității în fermele de oi și capre în contextul restricțiilor impuse exportului de animale, conform Mediafax.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a precizat că finanțarea va putea fi folosită pentru investiții care contribuie la prevenirea apariției și răspândirii pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine. Intervenția DR-21 a fost introdusă după modificarea Planului Strategic PAC 2023–2027, transmisă Comisiei Europene.

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Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a declarat că aceasta este prima formă de sprijin dintre cele discutate cu organizațiile crescătorilor pentru care există deja acordul Comisiei Europene și care este pregătită pentru lansare.

„Prin DR-21, susținem investiții concrete în biosecuritate, care îi ajută pe crescători să prevină apariția și răspândirea bolilor și să își protejeze efectivele”, a afirmat Tánczos Barna.

Finanțarea este destinată crescătorilor de ovine și caprine care dețin exploatații înregistrate cu cod ANSVSA și au un efectiv de minimum 150 de capete. Valoarea maximă a sprijinului poate ajunge la 50.000 de euro pentru un beneficiar, iar sprijinul public nerambursabil poate acoperi până la 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Pentru sesiunea viitoare, bugetul total propus este de 9 milioane de euro.

Proiectele vor putea fi depuse până când valoarea solicitărilor ajunge la 300% din alocarea disponibilă. Printre cheltuielile eligibile se numără echipamentele și instalațiile pentru decontaminarea, dezinfecția și dezinsecția mijloacelor de transport, a personalului, suprafețelor și aerului. De asemenea, pot fi finanțate instalații și echipamente pentru înființarea sau modernizarea filtrului sanitar-veterinar, garduri de protecție și delimitare, sisteme pentru izolarea sau carantinarea animalelor și echipamente pentru controlul accesului în exploatație.

Ghidul solicitantului este în consultare publică pe site-ul AFIR

Proiectul Ghidului solicitantului pentru intervenția DR-21 este disponibil pe site-ul AFIR și se află în etapa de consultare publică. Prin această măsură, autoritățile urmăresc să sprijine fermierii în realizarea unor investiții care să reducă riscul apariției și răspândirii bolilor în efectivele de animale și să îmbunătățească nivelul de biosecuritate al exploatațiilor zootehnice.

În ultimele luni, sectorul ovin și caprin a fost afectat de restricții la export, ceea ce a generat proteste ale crescătorilor, inclusiv din județul Sibiu. Detalii despre aceste acțiuni pot fi găsite în articolele Ciobani din județul Sibiu, la protestul care a degenerat în Capitală și Protest de amploare al oierilor la București: cer Guvernului să reia exporturile de animale.