CSU Sibiu s-a clasat pe locul 2 la Memorialul ”Elemer Tordai”, după ce a pierdut vineri în Sala Transilvania, 85-90 cu CS Vâlcea 1924.

Învingătoare în prima zi a turneului, CSU Sibiu și CS Vâlcea s-au confruntat vineri pentru trofeul dedicat memoriei lui ”Toci”, dublu campion cu ”vulturii”.

Oltenii au avut un start mai bun și s-au distanțat la 7-14 în primul sfert. După primele 10 minute, Vâlcea a condus în Sala Transilvania cu 27-23.

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Sibienii au preluat inițiativa în al doilea sfert și s-au desprins la 35-29. CSU a reușit un sfert excelent și astfel a condus la pauza mare, scor 47-42.

CS Vâlcea a întors meciul în cel de-al treilea sfert, când s-a remarcat fostul pivot al Sibiului, Rareș Uță. Oltenii au preluat conducerea la finalul sfertului 3, scor 67-63.

Ultimele 10 minute ale confruntării din Sala Transilvania au fost și cele mai intense. Sibienii au egalat în minutul 35, scor 76-76. Însă, Vâlcea au preluat din nou conducerea și nu au mai cedat inițiativa până la final, câștigând cu 90-85. Așadar, CS Vâlcea 1924 câștigă Memorialul „Elemer Tordai”, în timp ce CSU Sibiu s-a clasat pe 2.

Pentru CSU au punctat: Battle 19, MJ Randolph 17, Plet 16, Fouss 15, Pratt 9, Petica 6 și Ciurea 3. Au absentat de la acest turneu Edy Roschnafsky și Sam Towns, accidentați.

CSU Sibiu va debuta în nou sezon pe 3 octombrie, la Pitești, împotriva celor de la FC Argeș. Piteștenii au pierdut ambele jocuri disputate la Memorialul ”Elemer Tordai”, cu CS Vâlcea și CSM Tg. Mureș.