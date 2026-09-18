Pe scurt: Transfăgărășanul a fost construit cu sacrificii uriașe, mobilizând mii de militari și utilaje pentru a străpunge creasta Făgărașului. Drumul a transformat zona Bâlea într-o destinație turistică de top.

Pe 20 septembrie 2026 se împlinesc 52 de ani de la inaugurarea Transfăgărășanului, drumul montan DN 7C care traversează Munții Făgăraș și leagă Transilvania de Muntenia.

Potrivit Adevărul, această șosea spectaculoasă, care urcă la peste 2.000 de metri altitudine, a devenit un simbol al infrastructurii rutiere din România și una dintre cele mai căutate destinații turistice din Carpați.

Traseul începe din localitatea Cârțișoara, ultima așezare de pe versantul nordic, și urcă spre Cascada Bâlea și căldarea Bâlea, ajungând la Lacul Bâlea. După traversarea tunelului Bâlea–Capra, cel mai înalt tunel rutier din România, cu o lungime de 887 de metri și situat la 2.044 de metri altitudine, drumul coboară spre Valea Argeșului, trecând pe lângă Lacul Vidraru și Cetatea Poenari, până la Curtea de Argeș.

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Construcția celor aproximativ 90 de kilometri ai tronsonului montan, între Cârțișoara (județul Sibiu) și zona Arefu–Barajul Vidraru (județul Argeș), a reprezentat una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură rutieră din secolul XX. În anii ’70, mii de militari au fost mobilizați pentru a realiza această șosea, care traversează căldarea glaciară Bâlea și străpunge creasta Făgărașului.

Militarii în termen au format celebrul „detașament sfarmă-piatră”, lăudați în presa vremii pentru efortul depus și disciplina exemplară. Utilajele folosite – buldozere, excavatoare, tractoare, compresoare și basculante – au fost, în mare parte, fabricate în România.

Transfăgărășanul a fost construit din motive strategice, dar și pentru a răspunde nevoilor locale, fiind considerat o legătură secundară între Transilvania și Muntenia și o cale de acces pentru exploatările forestiere. Pe versantul nordic, în zona vechilor așezări grănicerești, s-au dezvoltat la mijlocul secolului XX uzine importante pentru industria de apărare, iar pe versantul sudic, Lacul Vidraru și barajul său, ridicate în anii ’60, au devenit repere ale ingineriei românești.

Înainte de construcția șoselei, căldarea glaciară Bâlea era un sanctuar natural, străbătut doar de păstori, pădurari și localnici. Un personaj emblematic al acestor locuri a fost Badea Cârțan, ciobanul care a traversat Munții Făgăraș pe poteci ascunse, ducând cărți românești în Transilvania. Gheorghe Cârțan (1849–1911) a rămas în istorie pentru călătoriile sale până la Roma și Paris, unde a căutat urmele latinității și a promovat identitatea românească. Ziarul „Tribuna” îl descria drept „un visător cu mintea călătoare, un poet cu imaginația aprinsă”.

Primele cabane turistice din Munții Făgăraș au apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, cea mai veche fiind ridicată la Bâlea Cascadă în jurul anului 1873, iar în 1905 a fost inaugurată cabana de la Bâlea Lac. În lipsa Transfăgărășanului, drumeții ajungeau cu greu la cabană, după un urcuș de șase-șapte ore pe jos. La mijlocul secolului XX, cabana Bâlea Lac devenise un reper turistic, oferind turiștilor apă curentă, lumină electrică și mâncare gătită, după cum relata Marilena Rosen în 1954.

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Lucrările la Transfăgărășan au început în primăvara anului 1970, când primele explozii cu dinamită au spart liniștea munților. Dinamita a fost folosită de mii de ori pentru dislocarea stâncilor și îndepărtarea arborilor de pe traseu. Revista „Apărarea Patriei” nota în ianuarie 1971 că „drumul nu poate fi înfăptuit decât de o forță extrem de organizată și disciplinată, de oameni dârji, neînfricați, tenaci”, iar onoarea construcției a revenit armatei.

Lanțul de serpentine, cele peste 20 de copertine din beton pentru protecția împotriva avalanșelor, zidurile de sprijin, barajele cu grile metalice și canalele de scurgere demonstrează amploarea efortului depus de constructori, după cum detaliază și articolul Ingineria spectaculoasă ascunsă pe Transfăgărășan: 627 de metri de copertine construite sub amenințarea avalanșelor.

După inaugurarea Transfăgărășanului, zona Bâlea a devenit una dintre cele mai vizitate destinații turistice din România, mai ales în sezonul cald, când sectorul alpin al șoselei este deschis circulației. Tunelul Bâlea–Capra va rămâne cel mai înalt tunel rutier din țară, chiar dacă recordul de lungime va fi depășit de viitoarele tuneluri de pe autostrăzile A1, A3 și A8.