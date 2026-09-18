Pe scurt: Tunelul Momaia de pe A1 Sibiu–Pitești intră în faza finală a testărilor. Vezi cum arată interiorul și ce sisteme moderne sunt verificate înainte de inaugurare.

Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș a autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, care include primul tunel de autostradă forat din România, Tunelul Momaia, se apropie de momentul deschiderii circulației.

Potrivit Economica.net, noi imagini din dronă și de la sol au fost publicate de pasionații de infrastructură, prezentând stadiul avansat al lucrărilor pe acest lot de aproape 10 kilometri, construit de compania PORR.

Pe canalul de YouTube Raducu P.Drum a apărut în această săptămână un videoclip care documentează atât stadiul lucrărilor, cât și o traversare integrală cu mașina prin Tunelul Momaia. Aceste imagini oferă o perspectivă detaliată asupra infrastructurii și a sistemelor instalate în tunel, cu puțin timp înainte de deschiderea oficială a traficului, estimată pentru luna octombrie.

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La începutul lunii septembrie, constructorul PORR a anunțat că tunelul Momaia a intrat în etapa de testare a instalațiilor. În această fază, accentul este pus pe verificarea și integrarea sistemelor inteligente care vor asigura siguranța participanților la trafic.

„În această fază, accentul cade pe testarea riguroasă și integrarea sistemelor inteligente care vor garanta siguranța celor care vor traversa curând tunelul”, au transmis reprezentanții PORR.

Testele integrate și punerea în funcțiune includ sistemele de securitate, precum detectarea incendiilor, rețeaua CCTV și cabinele SOS, care sunt supuse primelor probe funcționale pe teren. Fiecare conexiune și fiecare senzor sunt verificate pentru ca răspunsul în caz de incident să fie instantaneu. De asemenea, platforma SCADA este testată intensiv pentru toate subsistemele, de la ventilație și iluminat, până la managementul traficului.

Odată cu alimentarea generală a clădirilor de la capetele tunelului și finalizarea rețelei de fibră optică, se trece la configurarea finală a iluminatului de securitate, ghidaj și normal.

„Fiecare test trecut cu succes, fiecare scenariu validat și fiecare sistem verificat ne aduc mai aproape de ziua deschiderii circulației”, au precizat cei de la PORR.

Reprezentanții constructorului au subliniat că proiectul se apropie de final, iar fiecare etapă parcursă cu succes aduce mai aproape momentul în care tunelul Momaia își va îndeplini misiunea de a conecta mai bine comunități și regiuni. Acest tunel reprezintă o premieră pentru infrastructura rutieră din România și va contribui la fluidizarea traficului pe unul dintre cele mai importante coridoare de transport.

Deschiderea circulației pe această secțiune a autostrăzii este așteptată în luna octombrie, după finalizarea tuturor testelor și recepțiilor tehnice. Pentru detalii suplimentare despre stadiul lucrărilor pe această secțiune, puteți consulta și articolul Autostrada Sibiu–Pitești a ajuns la 99 la sută pe secțiunea cu Tunelul Momaia: ce mai lipsește pentru deschidere.