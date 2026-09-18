Cum decurg lucrările în Parcul Cetății: noile alei prind contur / foto

Pe scurt: Parcul Cetății din Sibiu intră într-o nouă etapă de modernizare, cu alei pavate, bănci smart și iluminat arhitectural. Lucrările sunt atent monitorizate pentru a proteja patrimoniul și vegetația.

Modernizarea Parcului Cetății din Sibiu continuă, iar lucrările avansează pe mai multe fronturi, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Până vineri, 18 septembrie 2026, a fost îndepărtat mobilierul urban existent, iar arborii au fost împrejmuiți pentru a fi protejați pe durata intervențiilor.

În această perioadă se desfășoară săpături pentru noile alei de pe mal, care existau anterior doar ca trasee de pământ. Aceste alei vor fi pavate și vor oferi un acces mai facil pentru vizitatori. Totodată, se introduc cabluri pentru un sistem de iluminat modern și pentru alimentarea viitoarelor bănci smart ce vor fi amplasate pe partea dinspre strada Cetății.

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Primăria precizează că lucrările se realizează cu utilaje mici sau manual, pentru a minimiza impactul asupra mediului și a zonei istorice.

Reprezentanții municipalității subliniază că intervențiile sunt gândite pentru a face parcul mai atractiv, fără a afecta elementele istorice din vecinătate sau vegetația existentă. Un arheolog atestat monitorizează permanent șantierul, iar Primăria colaborează cu Direcția Județeană pentru Cultură pentru a respecta normele de protejare a patrimoniului istoric al Sibiului.

Primăria asigură că nu vor fi tăiați arbori în cadrul acestui proiect. Dimpotrivă, vor fi plantați arbori noi, iar suprafețele cu iarbă vor fi completate prin însămânțări la finalul lucrărilor. Aceste măsuri urmăresc să păstreze și să îmbunătățească spațiul verde existent.

Printre principalele intervenții anunțate se numără reabilitarea balconului dinspre bulevardul Corneliu Coposu, situat deasupra monumentului lui Francisc I. De asemenea, va fi amplasat un mobilier urban adaptat caracterului istoric al zonei, dar cu funcționalitate modernă. Unele modele de bănci noi vor include jardiniere cu specii perene de mici dimensiuni.

Sistemul de iluminat public va fi îmbunătățit, fiind prevăzut și iluminat arhitectural pentru punerea în valoare a elementelor istorice. În plus, vor fi amenajate două cișmele cu apă potabilă, dotate cu boluri pentru animalele de companie, facilitând astfel accesul la apă atât pentru vizitatori, cât și pentru animalele lor.

Modernizarea Parcului Cetății face parte dintr-un efort mai amplu al Primăriei Sibiu de a reabilita și revitaliza spațiile publice din oraș, cu accent pe protejarea patrimoniului și creșterea calității vieții pentru locuitori.

Lucrările sunt atent monitorizate pentru a nu afecta elementele istorice și vegetația, iar la final, parcul va oferi facilități moderne într-un cadru istoric protejat.

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