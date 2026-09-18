De la 440 la aproape 9.000 de vaccinări anti-HPV în județul Sibiu. Daniela Cîmpean: „Boala e aproape complet prevenibilă”

Pe scurt: România are cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană, iar la Sibiu se fac pași concreți pentru prevenție. Vaccinarea anti-HPV și testarea gratuită devin tot mai accesibile.

România are cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană, deși această boală este aproape complet prevenibilă, potrivit unei postări publicate de Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, pe 18 septembrie 2026.

La sediul Consiliului Județean Sibiu a avut loc o dezbatere regională cu tema „Inițiativa pentru Sănătatea Femeii”, la care au participat deputatul Raluca Turcan, ambasador al inițiativei, Point PA&PR, companiile MSD și Roche, precum și organizația FILIA.

Daniela Cimpean a subliniat că doar 6% dintre femeile cu vârste între 20 și 69 de ani efectuează testul de screening cervical, iar doar 1 din 10 femei între 50 și 69 de ani a făcut o mamografie. Aceste date au fost prezentate de deputatul Raluca Turcan, care a fost apreciată pentru inițiativa legislativă prin care vaccinarea gratuită anti-HPV a fost extinsă pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani.

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În județul Sibiu, 8.881 de persoane s-au vaccinat anti-HPV

În județul Sibiu, 8.881 de persoane s-au vaccinat anti-HPV între octombrie 2025 și septembrie 2026, comparativ cu doar 440 de persoane în 2021. Daniela Cimpean a mulțumit și senatorului Ruxandra Cibu Deaconu pentru implicarea constantă în proiectele care vizează sănătatea femeilor din județ.

În cadrul dezbaterii a fost prezentat pe larg programul CLARA, de screening gratuit pentru cancerul de col uterin. Informații pentru paciente sunt disponibile pe platforma clara-health.care/pentru-paciente. Programul CLARA a fost discutat și la întâlnirea din 25 august 2026, organizată de Asociația Moașelor din România, unde s-a pus accent pe identificarea femeilor eligibile, organizarea de sesiuni de informare și sprijin pentru transportul pacientelor.

Consiliul Județean Sibiu s-a implicat și în alte inițiative dedicate sănătății femeilor. Pe 12 septembrie 2026, instituția s-a alăturat Fundației Renașterea în campania „Prevenția Salvează Vieți”. Daniela Cimpean a subliniat că prevenția trebuie dusă acolo unde sunt femeile, nu doar unde este mai comod pentru organizatori.

Acțiunile recente ale Consiliului Județean Sibiu fac parte dintr-un efort mai larg de creștere a accesului la prevenție și diagnostic precoce pentru cancer, în contextul în care peste 11.000 de sibieni sunt în evidență cu această boală, iar proiectul CLARA a fost deja implementat în județ cu sprijinul autorităților locale și al societății civile.

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