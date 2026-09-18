Pe scurt: Festivalul de operă din Sibiu aniversează 25 de ediții cu un program divers, artiști de renume și evenimente pentru toate vârstele.

Sibiu Opera Festival revine în perioada 28 septembrie – 16 octombrie 2026 cu ediția aniversară cu numărul 25, potrivit Filarmonicii de Stat Sibiu.

Evenimentul, considerat cel mai longeviv festival de gen din România, aduce la Sibiu artiști, orchestre, coruri și companii din țară și din străinătate, într-un program dedicat operei și artelor spectacolului liric.

Timp de aproape trei săptămâni, orașul va găzdui spectacole de operă, balet, concerte vocal-simfonice, spectacole pentru copii, conferințe și recitaluri în spații neconvenționale. Printre locațiile principale se numără Sala Thalia și Centrul Cultural „Ion Besoiu”, dar și alte spații din Sibiu și din împrejurimi.

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Ediția din acest an marchează un sfert de secol de la inițierea festivalului în 2001. De-a lungul celor 25 de ediții, festivalul a adus la Sibiu mii de artiști și numeroase instituții lirice, oferind publicului atât producții din repertoriul clasic, cât și proiecte contemporane sau formule inovatoare prin care opera iese din sala de spectacol.

Artiști și ansambluri de renume internațional participă la ediția aniversară

Publicul va avea ocazia să întâlnească la Sibiu artiști și ansambluri de pe importante scene lirice europene. Printre invitații ediției se numără Teatro Goldoni di Livorno, Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, Corul Operei din Parma și Teatrul de Balet Sibiu. Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va susține un concert vocal-simfonic special în cadrul programului aniversar.

Programul festivalului include titluri importante din creația lui Giacomo Puccini și Giuseppe Verdi, concerte dedicate muzicii de operă și muzicii de film, evenimente pentru copii și conferințe, dar și un spectacol de dans.

Recitaluri în spații neconvenționale și proiecte pentru publicul tânăr

Proiectul Take an Opera Break (TOB) revine și în acest an, aducând ariile celebre în afara sălilor de concert. Timp de trei zile, studenți ai Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, acompaniați la pian de Bianca Murariu, vor susține recitaluri în spații neconvenționale din Sibiu și împrejurimi, de la Aeroportul Internațional Sibiu până la Bâlea Lac.

Evenimentele din cadrul festivalului sunt posibile cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu. Organizatorii promit o ediție aniversară care să aducă opera mai aproape de publicul larg, cu accent pe diversitate și deschidere către noile generații.