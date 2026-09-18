Directoarea de la Școala ”Regina Maria” a demisionat: decizia vine după scandalurile din ultimele zile

Directoarea Școlii Gimnaziale „Regina Maria” din Sibiu, Alexandra Savu, și-a dat demisia din funcție vineri. Informația a fost confirmată oficial de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu.

Demisia directoarei Alexandra Savu vine după o perioadă tensionată la unitatea de învățământ, în care conducerea școlii a fost în centrul unor controverse legate de repartizarea elevilor în clase și, ulterior, de schimbarea profesorilor diriginți ai claselor a V-a. Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu, a transmis că directoarea și-a dat demisia vineri.

Problemele au început în urma repartizării elevilor pe clase, situație care a afectat peste 100 de copii. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a constatat nereguli în procedura urmată de școală și a solicitat refacerea repartizării elevilor.

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Ulterior, situația s-a complicat după ce conducerea școlii a anunțat, în aceeași zi, decizii diferite privind profesorii și diriginții claselor a V-a.

Miercuri, 16 septembrie, părinții au fost informați că, în urma noii repartizări a elevilor, profesorii și diriginții rămân aceiași, iar orarul nu se modifică. Aproximativ o oră mai târziu, informarea a fost retrasă și înlocuită cu un nou anunț, potrivit căruia diriginții urmau să fie schimbați.

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Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a precizat că nu a solicitat schimbarea profesorilor diriginți. Potrivit ISJ, aceștia fuseseră deja stabiliți prin tragere la sorți, în cadrul Consiliului de Administrație al școlii, în data de 1 septembrie.

Școala a refăcut repartizarea elevilor pe 15 septembrie, iar în 16 septembrie a transmis părinților că elevii vor urma noua distribuire, în timp ce profesorii, diriginții și orarul rămân cele stabilite anterior.

Ulterior, conducerea a revenit asupra deciziei, iar părinții au fost anunțați că diriginții vor fi schimbați. Un grup de părinți s-a deplasat la ISJ Sibiu pentru a cere explicații.

Demisia Alexandrei Manuela Savu vine în contextul în care conducerea Școlii Gimnaziale „Regina Maria” era deja vizată de o cercetare disciplinară. De asemenea, survine, astfel, după mai multe zile în care deciziile conducerii școlii au generat nemulțumiri în rândul părinților și intervenții din partea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

Potrivit ISJ Sibiu, în locul directoarei a fost numit profesorul de istorie Ovidiu Tudor Opriș.