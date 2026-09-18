Doi sibieni stabiliți de 14 ani în Anglia duc gustul Mărginimii peste hotare: micii, pastrama și brânza de Jina, apreciate de britanici / foto

Constantin și Maria Cojoc, doi sibieni plecați în Marea Britanie în urmă cu mai bine de un deceniu, au transformat gustul copilăriei într-o mică afacere care îi apropie pe britanici de tradițiile din România. Din piețele locale din Aylesbury până la evenimentele din zona Londrei, cei doi gătesc mici, pastramă, cârnați și ceafă de porc, iar brânza din Jina este unul dintre produsele care ajung constant pe mesele clienților.

Povestea Mariei și a lui Constantin cojoc începe la Sibiu, înainte ca planurile de a pleca din România să prindă contur. Constantin și Maria Cojoc au fost sportivi de performanță la CS Șoimii Sibiu. Ea a făcut atletism și a devenit campioană națională la juniori la proba de 400 de metri garduri. El a practicat judo timp de aproximativ un deceniu și a făcut parte din lotul național.

Constantin își amintește că a participat la numeroase competiții și turnee internaționale și a cucerit titluri naționale la diferite categorii de vârstă. Ultimul său Campionat European a fost în 2007, iar ultima competiție importantă înainte de plecarea în 2012 în Marea Britanie a fost Cupa României, unde a urcat pe treapta a doua a podiumului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Imagini cu Constantin și Maria Cojoc pregătind mici și pastramă la Aylesbury, în Anglia

Chiar și după ani de pauză, pasiunea pentru sport nu a dispărut. „La sport nu prea poți renunța. Ți se aprind călcâiele când calci într-un dojo”, povestește Constantin.

A avut chiar o revenire surprinzătoare în competiții. După aproximativ patru ani fără antrenamente, s-a pregătit timp de o săptămână și a reușit să-i învingă pe sportivii mai tineri, la vârsta de 31 de ani.

Din sport, spre Marea Britanie

Înainte de plecarea din România, cei doi începuseră deja să lucreze cu copiii. Constantin avea o activitate la o grădiniță din zona Hipodromului, unde se ocupa de dezvoltarea abilităților motrice prin gimnastică și atletism. „Aveam în jur de 60 de copii la grădinița respectivă. Doi dintre ei au ales ulterior să meargă la CS Șoimii”, spune el.

Planul era să înființeze un club sportiv. Maria era în ultimul an la Facultatea de Psihologie și își dorea să urmeze un master în psihologia sportului.

Cei doi au avut de ales între Statele Unite și Marea Britanie și au optat pentru cea din urmă, pentru că era mai aproape de România, iar în 2012 s-au mutat în Marea Britanie.

Adaptarea profesională nu a fost însă simplă. Deși Constantin avea facultatea și masterul absolvite, procesul de echivalare a diplomelor s-a dovedit complicat. „Îmi cereau să mai fac încă șase luni de școală ca să-mi echivaleze cunoștințele pentru a putea preda și atunci am renunțat”, își amintește sibianul.

Între timp, cei doi și-au întemeiat familia în Marea Britanie, iar copiii lor s-au născut acolo.

Gustul copilăriei, transformat în afacere

Dacă sportul a fost pasiunea lor profesională, gastronomia are rădăcini mult mai vechi. Pentru Constantin, gustul preparatelor tradiționale este legat de copilărie și de perioada în care în familie se pregăteau produsele după tăierea porcului.

„Pasiunea pentru bucătărie am avut-o de la părinți. De pe vremea când se tăiau porcii. Copil fiind, înainte de Revoluție, aduceam porcul de la țară și făceam cârnați, slănină, tobă, caltaboși. Nu ai cum să nu-ți amintești”, spune el.

Prietenii pe care Constantin și Maria i-au cunoscut acolo au fost cei care i-au încurajat să transforme pasiunea pentru gătit într-o afacere. În 2016, au început să vândă preparate printr-o afacere de tip street food.

Conceptul este unul întâlnit frecvent în Marea Britanie: spații cu bucătăria orientată spre stradă, de unde produsele sunt pregătite și servite direct clienților.

Un organizator de târguri le-a descoperit preparatele, iar începând din 2022 au fost invitați la evenimente. Așa a apărut și grătarul lor, construit special pentru activitatea pe care o desfășoară.

Constantin i-a explicat unui prieten, artist, cum și-ar dori să arate, iar acesta a transformat ideea într-un grătar neobișnuit, rotund, sprijinit pe două picioare, cu partea superioară în formă de triunghi, unde pot fi puse la afumat bucățile de carne.

Mici, cârnați și brânză de Jina

La evenimente, sibienii gătesc preparate românești, iar rețeta micilor a fost ajustată în timp și în funcție de reacțiile clienților. Unele produse sunt făcute de ei, iar pentru altele se bazează pe producători din România. Printre acestea se află și brânza de Jina. Constantin spune că au doi producători din localitatea sibiană de la care primesc brânza pe care o comercializează în Marea Britanie.

„Produsele le aducem și din Jina. Brânza de la Jina o avem de la doi producători de acolo”, explică sibianul.

Din când în când, familia pregătește și produse tradiționale după rețetele învățate în familie. „Mai tăiem porci și mai facem și câte un salam de casă. Avem rețetele clasice pe care le-am învățat de când eram copil, împreună cu tata.”

În spatele rețetelor se află și o întreagă tradiție comunitară. În copilăria lui Constantin, pregătirea produselor după tăierea porcului era un moment în care vecinii și rudele se adunau și se ajutau reciproc. Se făceau cârnații, toba, se potriveau condimentele, se gustau preparatele. Aceleași rețete sunt folosite astăzi, la mii de kilometri distanță.

De la 80% români la 70% străini

La început, cea mai mare parte a clienților erau români. Aproximativ 80% dintre cei care cumpărau erau români sau proveneau din comunitatea românească. Lucrurile s-au schimbat însă în timp.Astăzi, aproximativ 70% dintre clienții lor sunt străini.

Londra și zona din jur sunt extrem de diverse din punct de vedere cultural, iar la tarabele lor ajung oameni de origini diferite: africani, chinezi, britanici, est-europeni și, bineînțeles, români.

Unii dintre clienții străini au vizitat deja România și știu ce vor să mănânce. „Sunt oameni care au vizitat România și cărora le-au plăcut sarmalele, micii. Vin direct și întreabă, comandă”, spune Constantin.

La piețele locale unde participă, preparatele românești au ajuns să fie căutate inclusiv de britanici. Una dintre locațiile în care pot fi găsiți este Aylesbury Market, sâmbăta, iar duminica participă la Vauxhall Market, pe lângă diverse evenimente. În Aylesbury, un pub din apropierea pieței este frecventat de britanici, iar o parte dintre aceștia au devenit clienți obișnuiți ai familiei Cojoc. Vin pentru pastramă, cârnați, ceafă de porc sau mici. „Le place mâncarea românească”, spune Constantin.

Mustul făcut pe loc, în Marea Britanie

Un alt element prin care Constantin și Maria încearcă să ducă atmosfera românească la evenimentele din Marea Britanie este mustul.

În acest weekend participă la un festival dedicat mustului, unde aduc strugurii și îi zdrobesc pe loc. Procesul este făcut în fața clienților, iar mustul este servit imediat.

Familia face must la evenimente de aproximativ trei ani. Pentru a evita intrarea produsului în categoria băuturilor alcoolice, mustul este consumat proaspăt, fără a fi lăsat să fermenteze.

La evenimente, Constantin poartă uneori costumul și clopul din Mărginimea Sibiului, în timp ce Maria poartă frecvent ia. Pentru mulți dintre cei care trec pe la standul lor, este primul contact cu astfel de elemente ale tradiției românești.

„Legile te încurajează să faci o afacere”

Constantin spune că unul dintre lucrurile care i-au ajutat să își dezvolte afacerea în Marea Britanie este modul în care sunt organizate procedurile pentru micii antreprenori. „Legile sunt de așa natură încât te încurajează să faci o afacere. Chiar dacă nu știi toată legislația, te încurajează să încerci. Aplici online pentru licențe și ei îți spun de ce ai nevoie”, explică el.

În opinia sa, important este ca produsele să fie pregătite corect și să fie respectate regulile privind prepararea și comercializarea alimentelor. Acest sistem a contribuit, spune sibianul, la dezvoltarea piețelor unde pot fi găsite preparate din numeroase bucătării ale lumii.

România a rămas acasă

Deși familia s-a stabilit în Marea Britanie, legătura cu Sibiul nu s-a rupt. Cei doi și-au cumpărat un teren în județul Sibiu, unde au o rulotă și unde se retrag atunci când vin în România. Se bucură de dealuri, de natură și de timpul petrecut alături de părinți.

Copiii lor se consideră englezi, fiind născuți și crescuți în Marea Britanie, dar România rămâne pentru familie locul vacanțelor și al rădăcinilor. O eventuală întoarcere definitivă în țară nu este exclusă. „Este o posibilitate să ne întoarcem, nu negăm”, spune Constantin.

Sunt mai multe motive care îi fac să se gândească la România: părinții, locurile natale, prietenii și sentimentul de familiaritate. „Ne-am întoarce în România pentru faptul că ne-am născut aici. Unde te-ai născut, te simți bine. Prietenii deja sunt fiecare cu familiile lor, dar pentru frumusețea locurilor, pentru oameni”, spune Constantin.

Până atunci, Constantin și Maria Cojoc continuă să ducă mai departe, în Marea Britanie, o parte din gustul Sibiului. La tarabele lor se întâlnesc România de altădată, rețetele învățate de la părinți, produsele din Mărginimea Sibiului și curiozitatea unor clienți veniți din toate colțurile lumii.