Pe scurt: Elevii din Sibiu și din țară vor putea participa la filme, dezbateri și ateliere interactive în cadrul Astra Film Junior 2026. Programul include și un concurs de benzi desenate cu înscrieri online.

Între 19 și 23 octombrie 2026, Astra Film Junior transformă Sibiul într-un spațiu de dialog și descoperire pentru elevi, aducând în sălile de cinema documentare, dezbateri și ateliere dedicate tinerilor din oraș și din întreaga țară.

Potrivit Astra Film, evenimentele se vor desfășura la Centrul Cultural „Ion Besoiu” și Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu, cu un program structurat pe trei categorii de vârstă: 6+, 11+ și 15+.

Printre noutățile ediției se numără dezbateri cu liceeni pe scenă, un atelier despre dezinformare, un spectacol de teatru documentar interactiv și un nou format pentru concursul de benzi desenate. Elevii vor avea ocazia să discute teme actuale precum inteligența artificială, manipularea informațiilor și rolul educației în societate. Toate detaliile despre program pot fi consultate pe site-ul oficial al festivalului.

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Dezbateri, teatru și documentare pentru liceeni și elevi de gimnaziu

În primele două zile ale festivalului, proiecțiile pentru liceeni vor fi urmate de dezbateri pe teme precum „Inteligența artificială ne poate controla emoțiile?” și „Educația face societatea mai bună?”. Aceste întâlniri sunt organizate în parteneriat cu cluburile de dezbatere ale liceelor din județul Sibiu, oferind tinerilor spațiu pentru argumentare și exprimare liberă, pornind de la filmele vizionate.

O altă noutate este spectacolul de teatru documentar interactiv „Deșteptarea”, regizat de Bobi Pricop, programat joi, 22 octombrie, de la ora 18:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”. Spectacolul este dedicat liceenilor, părinților și profesorilor și explorează relațiile dintre adolescenți, prieteniile, conflictele și interacțiunile din mediul online și offline.

Selecția de filme pentru liceeni include documentarele „Suntem puternice!” și „Fata care cucerește cerul”, care abordează presiunile și alegerile adolescenței. Pentru elevii de peste 11 ani, programul „Ce nu se vede” tratează sănătatea mintală a copiilor, urmat de o discuție cu un specialist. Alte teme abordate sunt migrația și identitatea („Ce înseamnă acasă?”), protecția mediului („Protejăm clima cu ajutorul numerelor”) și viața copiilor refugiați. Documentarul „Delta sălbatică”, prezentat în avanpremieră, îi introduce pe elevi în universul Deltei Dunării.

Concurs de benzi desenate și ateliere pentru ciclul primar

Pentru elevii din ciclul primar, programul include patru serii de scurtmetraje – „Fără limite”, „Lumi imaginare”, „Meserii fără manual” și „Visuri mari” – care aduc în prim-plan teme precum acceptarea, creativitatea, inițiativa și curajul. Aceste filme devin sursă de inspirație pentru discuții și pentru concursul de benzi desenate, unde copiii sunt invitați să creeze o poveste în șase casete, inspirată de unul dintre programele vizionate.

Înscrierea și trimiterea lucrărilor la concurs se realizează exclusiv online, între 19 și 27 octombrie. Pe lângă premiile acordate de juriu, va exista și Premiul publicului, decis prin vot în galeria online. Regulamentul complet este disponibil pe site-ul festivalului.

În pregătirea acestor activități, Astra Film Junior organizează, în zilele de 24 și 25 septembrie, un Atelier de storytelling vizual și bandă desenată pentru învățători, axat pe principiile de bază ale benzii desenate și metodele prin care elevii pot fi ghidați să construiască povești în imagini. Înscrierile la atelier se fac online.

Programul complet Astra Film Junior poate fi consultat pe platforma oficială, unde cadrele didactice pot achiziționa bilete și pot înscrie grupuri de elevi la evenimente. Pentru acces și detalii suplimentare, organizatorii recomandă consultarea secțiunii dedicate de pe site.

Astra Film Junior a fost lansat în 2007, odată cu statutul Sibiului de Capitală Culturală Europeană, și își propune să apropie elevii de povești reale de cinema, să stimuleze curiozitatea și să încurajeze dialogul între film, școală și viața de zi cu zi. Evenimentul face parte din programul mai larg al Astra Film Festival, care aduce anual la Sibiu selecții de filme și activități educaționale pentru toate vârstele.

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