În această toamnă, Liceul Româno-Finlandez ERI își deschide porțile pentru familiile din Sibiu printr-o serie de evenimente și ateliere dedicate copiilor și părinților. De la activități în natură și întâlniri pentru acomodarea la grădiniță, până la târguri de carte, știință și experiențe inspirate din educația finlandeză, programul propune contexte în care familiile pot descoperi comunitatea ERI dincolo de spațiul clasei.

Evenimentele se adresează unor categorii diferite de vârstă, de la copii de 1 an până la adolescenți, iar participarea este gratuită, pe bază de înscriere.

„O școală se simte înainte să se explice” este ideea care stă la baza acestei inițiative. Familiile sunt invitate să descopere direct cum arată un mediu educațional în care joaca, explorarea, curiozitatea și relațiile dintre oameni fac parte din procesul de învățare.

Toamna începe în natură

Seria evenimentelor debutează pe 28 septembrie, în Parcul Sub Arini, cu „Grădinița în aer liber”, o întâlnire dedicată familiilor cu copii între 1 și 3 ani.

Timp de o oră, cei mici vor avea parte de activități senzoriale, joacă și explorare, într-un context potrivit vârstei lor. Pentru echipa ERI, întâlnirea este și o ocazie de a arăta cum poate deveni natura un spațiu autentic de învățare.

Pe 30 septembrie, atenția se mută la noul centru al Grădiniței ERI de pe Strada Dealului nr. 6, unde are loc Ziua Porților Deschise. Familiile cu copii între 1 și 5 ani vor putea vizita spațiul, cunoaște echipa și afla mai multe despre programul de grădiniță, acomodare și primele experiențe ale copilului în colectivitate.

Evenimentul are două intervale de participare, 10:30–11:30 și 16:30–17:30.

Joaca, primul pas spre acomodare

Programul continuă în octombrie cu un atelier dedicat uneia dintre provocările importante pentru multe familii: începutul grădiniței.

Pe 6 octombrie, atelierul „Pas cu pas, spre o acomodare ușoară!”, coordonat de Delia Lazăr, le oferă copiilor între 1 și 5 ani ocazia de a descoperi noul spațiu prin joacă și activități potrivite vârstei. În același timp, părinții pot observa și înțelege mai bine cum poate fi susținută tranziția către colectivitate.

Cărți, povești și comunitate

Pe 10 octombrie, ERI găzduiește BOOKISIT, un eveniment dedicat cărților și bucuriei de a citi, adresat familiilor cu copii de toate vârstele.

Conceptul aduce împreună comunitatea în jurul cărților pre-loved, care pot primi o nouă viață într-o altă familie. Evenimentul va include și ateliere de lectură creative și interactive, adaptate diferitelor vârste.

Pentru familiile interesate de educația internațională, 15 octombrie aduce un alt tip de întâlnire: „Educație fără granițe”, un târg de universități internaționale organizat împreună cu IntegralEdu. De la ora 17:00, participanții vor putea discuta cu reprezentanți ai unor universități din străinătate și afla informații despre programe de studiu, admitere și oportunități educaționale internaționale.

O seară inspirată de Finlanda

Pe 22 octombrie revine unul dintre evenimentele devenite tradiție la ERI: Finnish Your Dinner, ajuns la cea de-a XI-a ediție.

Seara îi invită și pe cei care nu fac încă parte din comunitatea ERI să descopere atmosfera evenimentului prin preparate inspirate din bucătăria finlandeză, conversații și timp petrecut împreună.

Unul dintre momentele centrale va fi atelierul „Mit sau realitate despre educația finlandeză?”, în cadrul căruia participanții vor porni de la idei cunoscute despre teme, evaluare, stare de bine și ritmul de învățare. Discuția urmărește să apropie principiile educației finlandeze de experiența concretă a copiilor.

Noiembrie: misiuni, experimente și știință

În noiembrie, programul continuă cu două experiențe dedicate curiozității și descoperirii.

Pe 11 noiembrie, copiii între 4 și 6 ani sunt invitați la Mission ERI – „Sunt pregătit pentru școală!”. Este o aventură de familie construită în jurul unor mici provocări de atenție, gândire, creativitate și interacțiune, inspirate din viața de școlar.

Copiii vor explora activitățile alături de părinți, iar la final vor primi „Pașaportul de viitor elev explorator” și diploma „Misiune îndeplinită”.

Toamna ERI se încheie pe 26 noiembrie cu Târgul de Științe ERI, un eveniment pentru familiile cu copii de toate vârstele. Experimentele, demonstrațiile și proiectele realizate de elevi vor transforma spațiul școlii într-un loc în care știința poate fi văzută, testată și descoperită prin întrebări și experiențe practice.

Programul va include și ateliere interactive cu locuri limitate, iar detaliile despre acestea și locație vor fi anunțate ulterior.

O invitație de a cunoaște ERI din interior

Prin programul din această toamnă, ERI propune mai mult decât o serie de evenimente pentru copii. Este o invitație adresată familiilor din Sibiu de a intra în contact direct cu oamenii, spațiile și valorile comunității educaționale.

Participarea la toate evenimentele este gratuită, însă locurile se rezervă în prealabil prin formularul disponibil pe site-ul ERI: https://erischool.ro/se-anunta-o-toamna-plina-la-eri/

Pentru familiile care vor să afle mai multe despre grădiniță, școală sau liceu, aceste întâlniri pot fi și un prim pas spre a descoperi, dincolo de prezentări și descrieri, cum se simte o zi într-o comunitate educațională construită în jurul copiilor.

O școală se simte înainte să se explice. Iar în această toamnă, ERI îi invită pe sibieni să o descopere împreună.