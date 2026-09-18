Pe scurt: Candidații la preoție din Arhiepiscopia Sibiului au trecut printr-un examen riguros, cu probe teologice și administrative. Doar cei cu medii peste 7 pot concura pentru posturi de preot paroh.

Sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoțească din Arhiepiscopia Sibiului s-a desfășurat joi, 17 septembrie 2026, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, la această sesiune s-au înscris 12 candidați, toți fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Sibiului și licențiați în Teologie.

Examenul a constat în două probe: una scrisă și una orală. Candidații au fost evaluați atât la cunoștințe teologice, cât și la aspecte de administrație parohială. Proba scrisă a presupus expunerea unui subiect din Teologia Dogmatică, Pastorală-Misiologie și Spiritualitate Ortodoxă. În cadrul probei orale, candidații au răspuns la întrebări din Catehetică, Omiletică, Teologie Liturgică, Administrație parohială și Drept bisericesc.

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Comisia de evaluare a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, și a inclus cadre didactice de la Facultatea de Teologie din Sibiu, precum și membri ai Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului.

Examenul de capacitate preoțească deschide accesul la posturi de preot paroh

Tematica examenului, aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost pusă la dispoziția licențiaților în Teologie pentru a-i pregăti pentru provocările misionare și pastorale actuale. Candidații care promovează examenul cu minim media 7 vor putea participa la concursurile de ocupare a posturilor vacante de preot paroh în Arhiepiscopia Sibiului.

Valabilitatea examenului de capacitate preoțească diferă în funcție de rezultatele obținute: pentru candidații cu media generală peste 9, examenul este valabil timp de doi ani, iar pentru cei cu media sub 9, valabilitatea este de un an.

Examen de admitere la doctorat în aceeași zi la Facultatea de Teologie

Tot joi, 17 septembrie 2026, în Amfiteatrul „Mircea Păcurariu” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu a avut loc și examenul de admitere la cursurile doctorale în Teologie. La această probă au participat 12 candidați, care au susținut testările necesare pentru accesul la studiile de doctorat.

Aceste examene reprezintă etape esențiale pentru formarea și selecția viitorilor slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române, precum și pentru dezvoltarea carierei academice în domeniul teologiei.