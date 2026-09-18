Pe scurt: Femeile sunt tratate mai conservator decât bărbații în cazul unor boli grave, potrivit unei analize pe 41 de studii medicale. Diferențele persistă în cardiologie, chirurgie și transplant.

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea St Andrews din Scoția arată că femeile primesc tratamente mai puțin invazive sau intensive decât bărbații, chiar dacă suferă de aceleași afecțiuni medicale.

Potrivit Mediafax, analiza a inclus 41 de studii publicate între 2018 și 2023, acoperind domenii precum cardiologia, chirurgia, medicina de transplant și îngrijirea de urgență.

Femeile cu boli cardiace și neurologice primesc mai rar intervenții chirurgicale

Studiul a constatat că femeile cu insuficiență cardiacă, atac de cord sau tahicardie au fost mai des tratate conservator, cu medicamente, în timp ce bărbații au beneficiat mai frecvent de proceduri invazive, cum ar fi bypass-ul coronarian sau intervenția coronariană percutanată. Același tipar a fost observat și în cazul pacienților cu boala Parkinson, unde bărbații au fost mai des trimiși la implantarea de dispozitive de stimulare cerebrală profundă, folosite pentru gestionarea simptomelor.

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De asemenea, femeile au primit mai rar transplant de ficat sau au fost trimise la intervenții chirurgicale, comparativ cu bărbații. Aceste diferențe au fost identificate în mod constant în studiile analizate, indiferent de specialitatea medicală.

Cercetătorii cer verificarea criteriilor clinice și mai multe studii pe femei

Miriam Veenhuizen, lector onorific la Facultatea de Medicină St Andrews, a declarat că „deși direcția constatărilor nu a fost o surpriză, consecvența a fost”. Co-autorul studiului, Andrew O’Malley, a subliniat că rezultatele reprezintă un îndemn pentru medici să verifice dacă tratamentul este oferit pe baza unor criterii clinice, nu pe presupuneri legate de sexul pacientului.

Motivul acestor diferențe nu este complet clar, dar cercetătorii sugerează că subreprezentarea femeilor în studiile clinice ar putea fi una dintre cauze. „Este probabil din cauza faptului că femeile au fost subreprezentate în studiile clinice până în ultimele decenii. Astfel, multe ghiduri se bazează pe date de la bărbați”, a explicat Veenhuizen.

Cercetătorii solicită investigații suplimentare pentru a determina dacă aceste diferențe reflectă variații legitime în practica clinică sau inegalități mai ample. Ei fac apel la mai multe cercetări pentru a asigura o îngrijire echitabilă a pacienților.

Studiul vine în contextul în care diferențele de gen în diagnosticare și tratament sunt tot mai dezbătute în lumea medicală. Pentru informații despre semnele de alarmă în bolile de inimă, puteți consulta și acest articol din arhiva Ora de Sibiu.