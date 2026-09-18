Trei bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi fost implicați în trafic de droguri de mare risc și operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026.

La acțiune au participat polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu, polițiști ai structurilor de combatere a criminalității organizate din Cluj-Napoca și Alba Iulia, luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale din Sibiu și Cluj, polițiști ai Poliției Municipiului Sibiu și jandarmi sibieni.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, doi dintre bărbații reținuți sunt din Sibiu, iar cel de-al treilea este din Cluj.

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“Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada finalul lunii decembrie 2025 – septembrie 2026, un bărbat, de 48 de ani, ar fi procurat, deținut, manipulat și vândut diferite cantități de drog de mare risc și produse psihoactive, 4CMC și 4 BMC, cu 500 de lei la o tranzacție, indisponibilizate în cursul urmăririi penale.” transmite IPJ Sibiu

De asemenea, la data de 16 septembrie, acesta, împreună cu un alt bărbat, de 48 de ani, au fost prinși în flagrant delict, în municipiul Sibiu, în timp ce ar fi deținut și transportat peste 190 de comprimate ecstasy, drog de mare risc, și aproximativ 500 de grame de N-Ethylnorpentedrone, substanță psihoactivă, destinate comercializării.

Cercetările au reliefat că substanțele stupefiante ar fi fost procurate de la un alt bărbat, de 34 de ani, aflat sub măsura controlului judiciar într-o altă cauză penală.

În urma unei percheziții efectuate la locuința acestuia, în municipiul Cluj-Napoca, au fost descoperite și ridicate 50 de comprimate de ecstasy, similare celor indisponibilizate de la bărbații de 48 de ani, o cantitate de canabis, cântare de precizie, grindere, obiecte purtând urme de substanță, o sumă de bani în lei, precum și alte mijloace de probă, transmite IPJ Sibiu.

La data de 16 septembrie, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au dispus reținerea celor trei bărbați.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

IPJ Sibiu precizează că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.