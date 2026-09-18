Situația de la Școala Gimnazială „Regina Maria” din Sibiu, începută în urma problemelor apărute la repartizarea elevilor pe clase, continuă să genereze nemulțumiri. De această dată, disputa s-a extins și asupra profesorilor diriginți ai claselor a V-a.

Conducerea școlii le-a transmis, miercuri, 16 septembrie, părinților că, în urma noii repartizări a elevilor, profesorii și diriginții rămân aceiași, iar orarul nu se modifică. Informarea a fost însă retrasă aproximativ o oră mai târziu și înlocuită cu un nou anunț, care prevedea schimbarea diriginților.

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”Este ceva incredibil. A venit fetița plângând acasă că iar s-au schimbat profesorii și diriginții. Cei de la școală se joacă cu nervii copiilor și cu ai noștri. Am cerut explicații și cei din conducere ne-au ignorat. Cât mai continuă circul acesta? Ei nu se gândesc absolut deloc că cei mici sunt foarte afectați. Am depus sesizare și la Inspectoratul Școlar pentru că la „Regina Maria”, nu primim explicații”, ne-a declarat M.I., părinte al unui copil de la una din clasele afectate de schimbări.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu susține că nu a solicitat schimbarea diriginților. Potrivit reprezentanților ISJ, modificarea a fost o decizie luată la nivelul școlii, în contextul problemelor apărute anterior în procedura de repartizare a elevilor.

Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu, a explicat că profesorii și diriginții pentru clasele a V-a fuseseră deja stabiliți prin tragere la sorți, iar inspectoratul nu a cerut reluarea acestei proceduri. „Au fost aleși unii, după care s-a tras la sorți și au fost numiți alții. ISJ nu a cerut acest lucru. A fost o supărare. Se știa cine sunt diriginții și s-a tras din nou la sorți. De săptămâna viitoare, sperăm să fie totul în liniște în ceea ce privește orele”, a declarat Constantin Dincă.

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ISJ Sibiu nu a cerut schimbarea diriginților

Potrivit inspectoratului, profesorii și diriginții claselor a V-a au fost stabiliți prin tragere la sorți în cadrul Consiliului de Administrație al școlii, în data de 1 septembrie. ISJ Sibiu consideră că această etapă a fost legală.

Problemele constatate ulterior au vizat repartizarea elevilor în cele cinci clase, nu stabilirea profesorilor care urmau să predea la aceste clase.

Școala a refăcut repartizarea elevilor pe 15 septembrie, iar în ziua următoare, pe 16 septembrie, conducerea unității a transmis părinților o informare oficială.

Potrivit acesteia, elevii urmau să participe la cursuri conform noii repartizări, în timp ce profesorii, diriginții și orarul rămâneau cele stabilite anterior. Ulterior, însă, conducerea școlii a revenit asupra deciziei, iar părinții au fost informați că diriginții vor fi schimbați. Situația a generat noi nemulțumiri și a determinat deplasarea unui grup de părinți la ISJ Sibiu.

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Conducerea școlii, vizată de o cercetare disciplinară

Schimbările succesive vin în contextul unei proceduri care a generat deja controverse la Școala Gimnazială „Regina Maria”.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a decis, în ședința Consiliului de Administrație din 14 septembrie, demararea unei cercetări disciplinare în cazul conducerii unității de învățământ. Cercetarea vizează modul în care conducerea școlii a respectat procedura privind repartizarea aleatorie a elevilor din clasele pregătitoare.

Până la momentul publicării articolului, directorul Școlii Gimnaziale „Regina Maria” nu a oferit un răspuns cu privire la decizia de schimbare a diriginților.