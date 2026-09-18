Inter Sibiu a pus la vânzare online biletele pentru meciul cu Sepsi II Sf. Gheorghe, care a fost programat pe ”Municipal”, miercuri, 23 septembrie, de la ora 18.00.

Inter Sibiu va juca acasă în etapa intermediară de săptămâna viitoare, din Liga 3, urmând să o aibă adversară pe Sepsi II Sf. Gheorghe.

Meciul din etapa a 5-a a Ligii 3, dintre cele două candidate la play-off din Seria 2 a fost programat miercuri, 23 septembrie, de la ora 18.00, pe Stadionul Municipal.

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Tichetele de acces la meciul Inter -Sepsi II sunt disponibile pe siteul Bilete.ro, la prețul modic de 10 lei. Copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit.

”Te îndemnăm să faci achiziția online ca să vii relaxat la meci și să eviți potențiala aglomerație de la casa de bilete a stadionului. În plus, DOAR cumpărând online, îți poți alege exact locul pe care-l dorești în tribune! Te așteptăm miercuri seara, pe ”Municipal”, alături de FC Inter Sibiu” se arată pe pagina oficială a clubului Inter Sibiu.

Până la jocul de pe ”Municipal”, Inter va evolua sâmbătă, 19 septembrie, în deplasare, la Băicoi, cu CSO, în runda a 4-a a sezonului regulat din Liga 3.