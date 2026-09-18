Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu vine cu clarificări în cazul agentului din Mediaș dat afară în luna august. Polițistul a fost filmat la pescuit în chiloți și când dădea dedicații la lăutari, aflându-se în timpul liber.

Un agent de la Poliția Rutieră Mediaș a fost destituit din Poliția Română, în luna august, în urma unei cercetări disciplinare ce ar fi durat două luni. Sindicatul Polițiștilor din România „Diamantul” a prezentat public că agentul în cauză a fost dat afară din motive ce țin de viața privată a acestuia: a fost filmat în lenjerie intimă în timp ce pescuia pe malul râului Târnava și a fost surprins dând bani lăutarilor la o petrecere.

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IPJ Sibiu explică motivele destituirii

Într-un răspuns pentru Ora de Sibiu, reprezentanții IPJ Sibiu au transmis care au fost abaterile pentru care agentul din Mediaș a fost destituit.

„În luna august, un agent de poliție din cadrul IPJ Sibiu a fost sancționat disciplinar, conform prevederilor art. 58 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare cu destituirea din poliție. Abaterile disciplinare constatate cu ocazia cercetării prealabile efectuate în cauză au fost următoarele: comportarea necorespunzătoare în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probității profesionale a polițistului sau prestigiului instituției, precum și încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicțiile stabilite de lege, prevăzute de art. 57 lit. b) și k) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare”, au explicat reprezentanții IPJ Sibiu.

Polițistul a contestat măsura

În urma sancțiunii disciplinare, concluzionate prin destituire, polițistul medieșean a contestat măsura, astfel că, până la soluționarea contestației, este încă angajat al IPJ Sibiu.

„Polițistul sancționat a formulat contestație împotriva măsurii disciplinare dispuse prin actul administrativ al șefului unității, prin urmare, conform art. 61 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, efectele sancțiunii disciplinare se suspendă până la emiterea deciziei motivate de soluționarea contestației”, au adăugat reprezentanții IPJ Sibiu.

Reprezentanții IPJ Sibiu nu au dorit să comenteze afirmațiile făcute de Sindicatul Polițiștilor din România „Diamantul” , care a făcut public cazul polițistului de la Mediaș. „În ceea ce privește afirmațiile formate public de către reprezentanții sindicatului cu privire la acest caz, respectăm dreptul tuturor părților de a-și exprima puncte de vedere, însă aspecte ce țin de raporturile de muncă și de situația individuală a polițistului în cauză trebuie tratate cu respectarea principiului confidențialității și a cadrului legal în cauză. Din acest motiv, nu putem face publice alte informații în afara celor comunicate mai sus”, au adăugat reprezentanții Poliției Sibiu.