ACS Mediaș a remizat vineri pe ”8 Mai”, 1-1 (0-1) cu Muscelul Aro Câmpulung, în etapa a 4-a a Ligii 3

Medieșenii și-au dorit să îi ofere cadou trei puncte președintelui clubului, Ionuț Buzean, care și-a aniversat chiar vineri ziua de naștere.

Însă, argeșenii au deschis scorul în minutul 15, după o fază frumoasă din corner, centrarea fiind deviată de un jucător în fața porții, de unde Takayuki Seto a marcat. Muscelul se putea desprinde în minutul 36, dar Coșereanu a lovit bara porții medieșene.

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Ca niciodată, antrenorul Cosmin Vâtcă a făcut nu mai puțin de trei schimbări la pauză!

Meciul s-a aprins în partea secundă. Gazdele au jucat mult mai bine și au restabilit egalitatea în minutul 61, după reușita veteranului Azdren Llullaku.

S-a terminat 1-1 și echipa lui Cosmin Vâtcă rămâne fără victorie în ultimele trei jocuri.

”Am făcut o primă repriză catastrofală, aș fi schimbat jumătate din echipă, bine că a fost doar 0-1 la pauză. Prima repriză e un semnal mare de alarmă, nu am înțeles nimic, vom analiza foarte bine și vom lua măsuri dacă e nevoie. În repriza a doua mi-am recunoscut echipa, atitudinea lor, parcă a intrat altă formație, puteam să întoarcem jocul în favoarea noastră. Cred că egalul este echitabil, Muscelul e o echipă foarte bună” a spus Cosmin Vâtcă pentru pagina oficială a clubului.

Mediașul este pe locul 7 în serie, cu 5 puncte din 4 meciuri. Sepsi 2 OSK este singura cu punctaj maxim după patru runde, iar lupta pentru play-off se anunță foarte complicată. Marți, 22 septembrie, alb-negrii vor juca în deplasare, cu Carapați Covasna.

ACS Mediaș 2022: Feșteu- Frâncu, Birtolon (M. Popa 46), Core, Avram – Lullaku (Hanzu 87), Sg. Luca, Negrean (Gurei 46), Orlandea – Hăjmășan (Plăiașu 46), Streinu (Pajco 67). Antrenor: C. Vâtcă