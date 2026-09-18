Modernizarea pasajului Lupeni se scumpește după cele două licitații anulate

După două licitații anulate, municipalitatea a luat decizia să scumpească costurile de modernizare a pasajului subteran pietonal Lupeni. Niciun constructor nu a fost interesat de lucrare.

Primăria municipiului Sibiu a organizat două proceduri de achiziție pentru modernizarea pasajului pietonal subteran Lupeni, care leagă zona Gării de cartierele Lazaret și Lupeni. La niciuna dintre licitații nu s-a înscris niciun constructor, astfel că ambele au fost anulate.

Așa arată acum pasajul

Din acest motiv, consilierii locali sunt chemați să aprobe, în ședința ordinară de la finalul lunii septembrie, un proiect de hotărâre care prevede actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„În urma aprobării indicatorilor tehnico-economici și a întocmirii documentației, s-a demarat procedura de achiziție având ca obiect lucrările de execuție Modernizare pasaj pietonal subteran Strada Lupeni, fiind publicată pe SEAP în cadrul a două proceduri simplificate, în cadrul cărora nu au fost depuse oferte tehnice și financiare. În urma anulării celor două proceduri de atribuire a contractului de execuție, a fost necesară reanalizarea estimării financiare a investiției, în vederea pregătirii unei noi proceduri de achiziție. În acest scop, s-a solicitat proiectantului reevaluarea documentației economice, prin verificarea costurilor lucrărilor și echipamentelor, precum și a includerii operațiunilor necesare realizării soluțiilor tehnice prevăzute în proiect. Documentația revizuită cuprinde actualizarea tarifelor de manoperă, reevaluarea echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități și evidențierea distinctă a unor lucrări necesare, inclusiv protecția prin zincare a structurii metalice și realizarea marcajelor tactile”, se arată în raportul de specialitate.

În același raport se menționează faptul că actualizarea valorii investiției urmărește asigurarea unui buget care să permită ofertarea și executarea integrală a lucrărilor, cu respectarea cerințelor de calitate, siguranță și accesabilitate, în termenul prevăzut.

Astfel, pentru a reduce riscul ca nici la următoarea licitație contractul să nu fie atribuit, indicatorii economici se vor majora. Investiția va crește de la 2.104.309,35 lei cu TVA la 2.967.183,18 lei cu TVA. Pentru construcții și montaj se va aloca suma de 1.205.842,33 lei cu TVA.

Citește și: Cum va arăta pasajul de pe strada Lupeni după modernizare: constructorii nu se înghesuie deocamdată