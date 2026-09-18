Omul care și-a legat viața de Compa a primit cheia Sibiului: Ioan Deac, Cetățean de Onoare al orașului / foto

Pe scurt: Ioan Deac, omul care a condus Compa prin decenii de schimbări, a fost recunoscut oficial drept Cetățean de Onoare al Sibiului. Distincția a fost înmânată de primarul Astrid Fodor în prezența unor personalități locale.

Primăria Sibiu a organizat vineri, 18 septembrie 2026, o ceremonie specială pentru a-l onora pe inginerul Ioan Deac, președinte al Consiliului de Administrație Compa.

Acesta a primit cheia orașului și titlul de Cetățean de Onoare al Sibiului, distincție acordată pentru contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea comunității locale. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, evenimentul a reunit oficialități locale, membri ai echipei Compa, familie și prieteni ai laureatului.

La ceremonie au participat Înalt Preasfinția Sa Mitropolitul Ardealului Laurențiu, viceprimarii Sibiului, consilieri locali, reprezentanți ai conducerii Compa, precum și apropiați ai lui Ioan Deac. Primarul Astrid Fodor a subliniat, în Laudatio, rolul esențial pe care l-a avut Ioan Deac în menținerea și dezvoltarea uneia dintre cele mai importante fabrici sibiene, chiar și în perioade dificile:

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„Sunt puțini oameni care pot spune că au ținut o companie în viață printr-o revoluție, o tranziție haotică și două crize economice majore și că, la capătul acestui drum, au lăsat în urmă nu ruine, ci una dintre puținele mari fabrici sibiene care încă funcționează, angajează și produce. Domnul Ioan Deac poate spune asta. Pentru domnia sa, Compa nu a fost niciodată doar un loc de muncă, ci un angajament de o viață și, prin extensie, un angajament față de orașul care i-a devenit, cu adevărat, acasă. Pentru toate acestea, pentru curajul deciziilor dificile din anii tranziției, pentru viziunea care a dus Compa în economia de piață globală, pentru cei peste 50 de ani dăruiți acestui oraș și pentru exemplul de perseverență pe care îl reprezintă, Sibiul îl recunoaște astăzi, oficial și cu recunoștință, drept unul dintre ai săi, ca Cetățean de Onoare.”

În calitate de proaspăt Cetățean de Onoare, Ioan Deac a semnat în Cartea de Onoare a orașului, transmițând un mesaj de mulțumire:

„Sibiul este orașul în care mi-am construit cariera, în care am avut bucuria de a lucra alături de oameni deosebiți și în care m-am simțit întotdeauna acasă. Am prețuit mereu spiritul acestui oraș și oamenii săi și mă bucur că am putut contribui prin activitatea mea la dezvoltarea comunității sibiene. Primesc titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Sibiu cu mulțumire și recunoștință, ca pe una din cele mai importante distincții care mi-au fost acordate. Vă mulțumesc sincer pentru această onoare.”

În cadrul evenimentului, au luat cuvântul și Înalt Preasfinția Sa Mitropolitul Laurențiu Streza, precum și membri ai conducerii Compa, care au evidențiat atât cariera profesională de excepție a lui Ioan Deac, cât și calitățile sale umane și valorile care l-au recomandat pentru această distincție. Ceremonia a subliniat importanța implicării și dedicării în dezvoltarea orașului Sibiu, iar acordarea titlului de Cetățean de Onoare a venit ca o recunoaștere publică a acestor merite.

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