Pe scurt: Un transport masiv de țigarete netimbrate a fost depistat de ANAF Antifraudă la Nădlac, cu documente de tranzit falsificate și un prejudiciu estimat la peste 3,7 milioane de lei.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un transport de 4 milioane de țigarete netimbrate într-un autotren care a intrat în România prin zona Punctului de Trecere a Frontierei Nădlac.

Potrivit AGERPRES, transportul era efectuat pe ruta Țările de Jos – România, iar documentele prezentate la control nu reflectau situația reală a mărfii.

La verificarea actelor, inspectorii au constatat că șoferul a prezentat un document de tranzit vamal aferent unui alt transport, efectuat în zilele anterioare, prin care țigaretele ar fi ieșit din România către Țările de Jos. Sosirea acestui transport în portul Rotterdam era deja confirmată, iar tranzitul figura ca fiind finalizat, ceea ce a ridicat suspiciuni privind legalitatea transportului actual.

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În urma controlului, inspectorii antifraudă au stabilit că cele 4 milioane de țigarete nu aveau timbru fiscal și nu erau însoțite de documente legale de proveniență. Pentru această cantitate, ANAF a calculat obligații fiscale de peste 3,7 milioane de lei, reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat prin evitarea plății taxelor și accizelor aferente.

Reprezentanții ANAF au precizat că astfel de verificări sunt efectuate sistematic pe întreg teritoriul țării, cu scopul de a identifica și sancționa încălcările legislației fiscale, în special în cazul transporturilor de mărfuri. Acțiunile vizează prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și a comerțului ilicit cu produse accizabile, precum țigaretele.

Descoperirea de la Nădlac vine în contextul intensificării controalelor asupra transporturilor internaționale de mărfuri, după ce autoritățile au identificat în ultimele luni mai multe cazuri de fraudă fiscală de amploare. În luna iulie, ANAF a extins ancheta într-o fraudă fiscală uriașă cu transferuri de 32 de milioane de lei între firme, iar în august a fost descoperită o schemă de 26 de milioane de lei cu mașini second-hand, implicând și Sibiul.

Inspectorii antifraudă au anunțat că vor continua controalele la frontiere și pe traseele de transport intern, urmărind atât respectarea legislației fiscale, cât și prevenirea introducerii pe piață a produselor accizabile fără documente legale. În cazul de la Nădlac, investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregului prejudiciu.