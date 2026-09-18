Pilates sub stele, cină și muzică: Sibienii invitați la o experiență inedită deasupra Sibiului

Ce-ar fi să închei săptămâna cu o sesiune de Pilates, o cină în stil mediteranean, muzică și socializare, toate deasupra orașului? Pe 25 septembrie, Harmony Pilates Studio propune sibienilor o experiență diferită de o clasă obișnuită de sport: Pilates Under the Stars, un eveniment care combină mișcarea, relaxarea și socializarea într-un decor de rooftop.

Evenimentul Pilates Under The Stars va avea loc vineri, 25 septembrie, între orele 19:00 și 22:00, la Serata Rooftop, în Șelimbăr, și este gândit ca o experiență de final de vară în care sportul se întâlnește cu buna dispoziție și cu timpul petrecut împreună.

O clasă de Pilates sub cerul liber

Seara începe la ora 19:00 cu o sesiune de Mat Pilates, desfășurată în aer liber, pe rooftop. Clasa este potrivită atât pentru persoanele care practică deja Pilates, cât și pentru cei care vor să descopere pentru prima dată acest tip de antrenament.

După o oră dedicată mișcării, participanții sunt invitați să rămână pentru partea de socializare a evenimentului. Programul continuă cu un bufet în stil mediteranean, băuturi și DJ set, într-o atmosferă relaxată, cu muzică și priveliște asupra orașului.

Pilates Under the Stars nu este conceput doar ca o clasă de sport, ci ca o experiență care aduce împreună mai multe elemente: mișcare, relaxare, mâncare, muzică și oameni cu interese comune.

Evenimentul este destinat tuturor celor care vor să combine mișcarea cu o seară relaxată, într-un cadru diferit. Nu este nevoie să fii deja practicant de Pilates pentru a participa – este suficientă dorința de a încerca ceva nou și de a petrece câteva ore într-o atmosferă relaxată, alături de alți oameni.

Locurile sunt limitate, iar accesul se face exclusiv pe bază de rezervare, prin achiziționarea unui bilet de pe site-ul Harmony Pilates Studio. Biletul se achiziționează AICI.

Harmony Pilates Studio – antrenamente în grupuri restrânse

Harmony Pilates Studio este un studio boutique din Sibiu, conceput pentru a oferi o experiență cât mai personalizată. Spațiul este echipat cu trei aparate Pilates Reformer, ceea ce permite organizarea ședințelor în grupuri foarte restrânse, de maximum trei persoane, dar și sesiuni individuale, 1 la 1 cu instructorul.

Antrenamentele sunt coordonate de Sandra Popescu Stoica, instructor acreditat în Pilates, cu studii de master în Kinetoterapie. Programele sunt adaptate în funcție de obiectivele, nivelul de pregătire și nevoile fiecărui client.

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Studioul dispune și de un cântar profesional Tanita, utilizat pentru analiza corporală și monitorizarea unor indicatori precum masa musculară, procentul de grăsime și nivelul de hidratare.

Cei care vor să descopere Pilates Reformer înainte de a opta pentru un abonament pot începe cu o ședință de test, la prețul de 75 de lei. Ulterior, sunt disponibile abonamente pentru clase de grup sau ședințe individuale, în variante de 4, 8 sau 12 ședințe.

În completarea serviciilor oferite, în cadrul studioului sunt disponibile și suplimente naturale din gama Revital Saenciuc, produse 100% românești, concepute pentru a susține sănătatea, recuperarea și un stil de viață echilibrat.

Cei interesați pot afla mai multe informații și pot urmări activitatea studioului pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok, unde sunt prezentate clasele, sfaturi despre Pilates Reformer și noutățile din studio.