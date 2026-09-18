Primăria Sibiu și Spitalul de Pneumoftiziologie, iluminate în galben și verde: ce simbolizează cele două culori

Pe scurt: Sibiul s-a luminat în verde și portocaliu pentru două cauze importante. Primăria Sibiu a fost iluminată în verde, în semn de solidaritate cu persoanele afectate de Sindromul Leigh și alte boli mitocondriale, iar Spitalul de Pneumoftiziologie a fost luminat în portocaliu, pentru a marca Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. Cele două acțiuni au transmis mesaje de susținere pentru pacienți și familiile acestora.

Două clădiri din Sibiu au fost iluminate, joi seara, 17 septembrie, în culori diferite, fiecare cu o semnificație aparte. Sediul Primăriei Municipiului Sibiu a fost luminat în verde, în semn de solidaritate cu persoanele afectate de Sindromul Leigh și alte boli mitocondriale, iar Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a devenit portocaliu, pentru a marca Ziua Mondială a Siguranței Pacientului.

La Primăria Sibiu, iluminarea în verde a avut loc la invitația Asociației „Prietenii lui Ștefi”, în cadrul Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale. Data de 17 septembrie marchează și Ziua Conștientizării Sindromului Leigh, iar acțiunea a urmărit să atragă atenția asupra acestei boli rare și să transmită un mesaj de susținere pacienților și familiilor lor.

Sindromul Leigh, cunoscut și sub denumirea de Encefalopatie Necrozantă Infantilă Subacută, este o tulburare genetică progresivă și severă, care afectează predominant sistemul nervos central. Simptomele apar, de regulă, în primele luni sau în primii ani de viață.

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Reprezentanții Primăriei Sibiu au transmis că iluminarea sediului instituției în verde reprezintă un semn de solidaritate cu persoanele care se confruntă cu această boală și cu familiile lor, dar și o modalitate de a crește gradul de informare în privința bolilor mitocondriale.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, iluminat în portocaliu

Tot joi, o altă clădire din Sibiu și-a schimbat culoarea. Spitalul de Pneumoftiziologie a fost iluminat în portocaliu, culoarea folosită în cadrul campaniei dedicate Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului.

Pe parcursul zilei, și personalul unității medicale a purtat elemente portocalii, sub mesajul „Îngrijire sigură pentru întreaga viață”. Acțiunea a urmărit să atragă atenția asupra prevenirii riscurilor, comunicării cu pacienții și implicării acestora în procesul de îngrijire.

„În această seară, lumina portocalie de pe clădirea spitalului nostru este un simbol al angajamentului pe care întreaga echipă îl are față de pacienți. Siguranța nu este un moment sau o acțiune punctuală, ci trebuie să fie parte din fiecare etapă a îngrijirii medicale. Pentru pacienții cu afecțiuni respiratorii, care în multe situații au nevoie de monitorizare și tratament pe termen lung, acest lucru este cu atât mai important. Prin această inițiativă dorim să transmitem un mesaj simplu: pacientul trebuie să se simtă în siguranță, ascultat și corect informat pe tot parcursul îngrijirii sale”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Aproximativ 6.000 de pacienți sunt internați anual în această unitate medicală, atât în regim de spitalizare continuă, cât și de zi. Reprezentanții spitalului subliniază că siguranța pacientului presupune colaborarea dintre personalul medical, pacient și familie, iar prevenția, comunicarea și continuitatea îngrijirii sunt elemente importante pentru reducerea riscurilor.

Astfel, în aceeași seară, verdele de la Primăria Sibiu și portocaliul de la Spitalul de Pneumoftiziologie au transmis două mesaje distincte de solidaritate: unul pentru persoanele afectate de boli mitocondriale, în special Sindromul Leigh, și unul dedicat siguranței pacienților.