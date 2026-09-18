Consilierii județeni au aprobat, vineri, într-o ședință extraordinară, o amplă rectificare a bugetului local și a bugetelor instituțiilor subordonate. Prin cele două proiecte adoptate, au fost deblocate peste 7 milioane de lei pentru programul școlar destinat elevilor, s-au asigurat fondurile pentru plata integrală a salariilor funcționarilor și a dobânzilor bancare, și s-au direcționat bugete importante către investiții și achiziții de medicamente în spitale, dar și pentru proiecte culturale.

Peste 7 milioane de lei pentru „Programul pentru școli al României”

Primul proiect aprobat a validat dispoziția președintelui Consiliului Județean din 2 septembrie 2026, prin care bugetul local a fost majorat cu suma de 7.176 mii lei. Banii provin din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și au fost alocați pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului pe anul 2026.

Conform proiectului de hotărâre aprobat de toți cei 29 de consilieri prezenți, suma este repartizată în bugetul local cu scopul precis de a acoperi încheierea contractelor subsecvente pentru furnizarea produselor acordate elevilor în anul 2026 prin „Programul pentru școli al României”.

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Fonduri pentru salarii și plata dobânzilor bancare

Al doilea proiect a vizat o rectificare mai amplă, generată de necesitatea acoperirii unor cheltuieli de funcționare și de evitarea blocajelor financiare. Astfel, au fost asigurate fondurile necesare pentru plata integrală a salariilor până la finalul anului.

Consilierii județeni au aprobat suplimentarea cu 2.550 mii lei a cheltuielilor de personal pentru asigurarea în integralitate a drepturilor salariale ale angajaților din aparatul de specialitate al Consiliului Județean. De asemenea, a fost alocată suma de 350 mii lei sub formă de subvenție pentru plata integrală a salariilor angajaților de la Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște.

Proiectul a prevăzut și utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți pentru achitarea datoriilor publice. Din acest excedent se va utiliza suma de 2.164,59 mii lei pentru a asigura lichiditățile necesare până la finalul anului 2026, care va acoperi plata dobânzilor aferente împrumuturilor contractate de administrația județeană de la Banca Comercială Română S.A. și BRD Groupe Société Générale.

Investiții noi la Spitalul Județean și bani europeni pentru Muzeul Astra

Sănătatea, asistența socială și cultura au beneficiat de ajustări importante în cadrul aceleiași ședințe.

În programul de investiții publice a fost introdus proiectul „Renovare energetică a secției Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, finanțat din fonduri externe nerambursabile, după ce contractul de finanțare a fost semnat în 12 august 2026. Proiectul de la Spitalul Județean are o valoare totală de 7.377,50 mii lei, din care 260 mii lei sunt alocați pentru anul 2026.

Tot în domeniul sănătății, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu s-a aprobat transferul unor sume masive din contul cheltuielilor de personal către bunuri și servicii. Este vorba de 1,99 milioane de lei pentru trimestrul III și 4,3 milioane de lei pentru trimestrul IV. Din aceste fonduri se vor acoperi lipsurile urgente din spital: 1,25 milioane lei merg strict către medicamente, peste 1,5 milioane lei către materiale sanitare, iar restul banilor acoperă achiziția de reactivi și dezinfectanți. Pe de altă parte, la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu s-a decis diminuarea bugetului de funcționare cu 182,50 mii lei de la categoria medicamente, banii fiind mutați la secțiunea de dezvoltare pentru achiziționarea de echipamente și mijloace de transport.

De asemenea, bugetul Complexului Național Muzeal Astra Sibiu a fost suplimentat cu 1.147 mii lei, fonduri atrase pentru diverse inițiative, precum „Astra Meșteșugăresc – Patrimoniul imaterial, Fundația Valorilor Identitare”, „Lemnul: din muzeu în liceu” și „Aurul Apusenilor. Blestem și Dezvoltare”, incluzând totodată și venituri din prestări de servicii.

În domeniul asistenței sociale, numărul maxim de posturi aprobate în statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu a fost diminuat la 1.250 de posturi, în urma hotărârilor adoptate în perioada iunie-august privind reorganizarea unor centre.