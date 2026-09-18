Pe scurt: Registrul Comerțului se confruntă cu un val de solicitări din partea firmelor care trebuie să-și actualizeze codurile CAEN până pe 25 septembrie 2026. ONRC avertizează că pot apărea întârzieri la procesarea cererilor.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a anunțat vineri, 18 septembrie 2026, că unele oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale pot înregistra întârzieri în procesarea și soluționarea cererilor depuse de profesioniști.

Potrivit startupcafe.ro, aceste întârzieri sunt cauzate de creșterea volumului de solicitări aflate în lucru, pe fondul apropierii termenului limită pentru actualizarea codurilor CAEN.

ONRC a transmis că, în această perioadă, numărul cererilor depuse de profesioniști a crescut semnificativ, deoarece termenul pentru actualizarea obiectului de activitate conform CAEN Rev.3 este stabilit pentru vineri, 25 septembrie 2026. Instituția precizează că întârzierile afectează doar anumite oficii, în funcție de volumul de solicitări gestionat la nivel local.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Reprezentanții ONRC au explicat că, deși se confruntă cu un deficit tot mai mare de personal, se depun eforturi pentru gestionarea eficientă a resurselor existente și pentru reducerea timpului de soluționare a cererilor.

„Aceste întârzieri sunt cauzate de creșterea volumului de solicitări aflate în lucru ca urmare a apropierii datei de 25 septembrie 2026 – dată la care se împlinește termenul până la care profesioniștii înregistrați în registrul comerțului au obligația de actualizare a obiectului de activitate, conform CAEN Rev.3”, a transmis ONRC.

Actualizarea codurilor CAEN este necesară ca urmare a introducerii versiunii revizuite a Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev.3), aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024. Termenul pentru actualizarea obiectului de activitate a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2025, care modifică HG nr. 656/1997 privind aprobarea clasificării activităților din economia națională.

Conform legislației, termenul de actualizare a obiectului de activitate în registrul comerțului este de 18 luni de la data de 25 martie 2025, data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de guvern. În perioada de implementare, atât versiunea revizuită a CAEN, cât și cea precedentă sunt recunoscute și acceptate în relația cu autoritățile și instituțiile publice.

ONRC a precizat că termenul de 25 septembrie 2026 nu este un termen de decădere, ci reprezintă data de la care pentru autoritățile și instituțiile administrației publice devine valabilă exclusiv versiunea CAEN actualizată.

Firmele și PFA-urile care nu își actualizează codurile CAEN până la termenul stabilit pot întâmpina dificultăți în relația cu autoritățile, inclusiv blocaje administrative sau chiar radierea din registrul comerțului, după cum a fost semnalat și în articole anterioare.

ONRC recomandă profesioniștilor să depună documentația necesară pentru actualizarea codurilor CAEN cât mai curând posibil, pentru a evita aglomerația și eventualele întârzieri la procesarea cererilor în perioada premergătoare termenului limită.