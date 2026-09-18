Pe scurt: Siegfried Mureșan, desemnat premier, începe redactarea programului de guvernare și anunță consultări cu parlamentarii. Partidele și liderii politici reacționează la procesul de formare a noului guvern.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a anunțat vineri, 18 septembrie 2026, că a început redactarea programului de guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR.

Potrivit AGERPRES, Mureșan a precizat că la începutul săptămânii viitoare va prezenta prioritățile acestui program și va avea o discuție „extrem de transparentă” cu parlamentarii.

Premierul desemnat a subliniat că fiecare pas din procesul de formare a guvernului va fi comunicat public.

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„Ne-am apucat de lucru; vom comunica fiecare pas”, a declarat Siegfried Mureșan, care va susține vineri, la ora 13:00, declarații de presă alături de liderii PNL, USR și UDMR la Palatul Parlamentului.

Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor AUR, i-a cerut lui Siegfried Mureșan să demisioneze din Parlamentul European pentru a demonstra că demersul președintelui Nicușor Dan nu este „o cacealma” și că pune interesul public deasupra confortului personal. Axinia a afirmat că o astfel de decizie ar oferi credibilitate procesului de formare a noului guvern.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că, deși nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier a venit cu trei luni întârziere, partidul va trata cu responsabilitate această situație.

„Vom încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un Guvern”, a spus Bolojan.

Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că UDMR nu va susține un guvern care are nevoie de sprijinul AUR, SOS România sau al altor „partide extremiste”. Barna a subliniat că UDMR va rămâne ferm pe această poziție în negocierile pentru formarea majorității guvernamentale.

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că Siegfried Mureșan este omul potrivit să conducă un guvern care să întărească încrederea românilor că țara poate avea un viitor mai bun.

„Ne propunem să formăm un Guvern serios și coerent, cu o viziune clară și pozitivă pentru România”, a spus Fritz.

PSD a transmis că îi solicită premierului desemnat să prezinte public planul său pentru România înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD. Social-democrații au întrebat dacă Siegfried Mureșan dorește să schimbe politicile guvernului Bolojan sau să le continue.

Deputatul PSD Marius Budăi a anunțat că nu va vota un cabinet condus de Siegfried Mureșan, motivând că nu poate susține continuarea unei guvernări care „a distrus economia și puterea de cumpărare a românilor”.

Alte declarații și contextul politic actual

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va semna sâmbătă, 19 septembrie 2026, decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru. Dan a făcut această precizare înaintea Summitului Inițiativei pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8” de la Ivano-Frankivsk, subliniind importanța reuniunii pentru România, inclusiv din perspectiva minorității românești din Ucraina.

În paralel, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat la Târgu Mureș că eventualele alegeri parlamentare anticipate ar putea costa între 160 și 170 de milioane de euro. Organizarea acestora în termenul constituțional de trei luni ar impune modificarea urgentă a legislației electorale prin lege organică adoptată de Parlament.

Ministerul Dezvoltării a anunțat finalizarea procesului de evaluare a documentațiilor încărcate de beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), absorbția fondurilor europene fiind de 100%, potrivit ministrului Cseke Attila.

Pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri figurează și proiectul privind deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei România – Ucraina, la Sighetu Marmației – Bila Țerkva, precum și declanșarea procedurilor de expropriere pentru modernizarea unor linii feroviare.

Procesul de formare a noului guvern continuă, iar discuțiile cu parlamentarii sunt programate pentru începutul săptămânii viitoare, când Siegfried Mureșan va prezenta prioritățile programului de guvernare.

Despre desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier și susținerea din partea PNL, USR și UDMR puteți citi și în articolul Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan: a acceptat propunerea.