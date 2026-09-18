Pe scurt: Piața Mare din Sibiu devine centrul ecoturismului românesc, cu ateliere, gastronomie și momente artistice din toată țara.

Târgul Internațional de Ecoturism va transforma Piața Mare din Sibiu, între 24 și 27 septembrie, într-un spațiu dedicat tradițiilor, naturii și experiențelor autentice.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sibiu, Muzeul ASTRA și Asociația Județeană de Turism Sibiu. Timp de patru zile, sibienii și turiștii vor putea descoperi destinații de ecoturism din întreaga țară, de la Maramureș, Neamț, Dobrogea, Hunedoara, Harghita, Covasna și Sibiu, până la oaspeți din Ungaria, care aduc dimensiunea internațională a ediției din acest an.

În centrul orașului, vor fi prezenți producători locali, meșteri populari, ghizi și promotori ai tradițiilor și experiențelor autentice din comunitățile românești.

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„Ecoturismul nu mai este o nișă, ci una dintre direcțiile prin care putem construi un turism mai echilibrat și mai valoros pentru comunități. Târgul de la Sibiu este exact despre asta: să aducem în același loc destinații, inițiative și exemple care arată că natura, patrimoniul și economia locală pot crește împreună. Faptul că ediția a doua devine deja internațională ne arată că acest eveniment are potențial să crească de la an la an”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Evenimentul include activități pentru toate vârstele. În cadrul proiectului Muzeului ASTRA „Drumeț în orașul tău”, elevii vor putea participa la tururi ghidate din Piața Mare spre Etno-Tehno Parc, la ateliere interactive, activități cultural-educaționale și sportive în Muzeul în aer liber. Echipa Anii Drumeției a pregătit pentru copii și familii activități în aer liber, de la plantarea de copăcei până la ateliere de pictură și activități sportive. Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” va prezenta publicului tehnici de supraviețuire.

Meșterii populari invitați de Muzeul ASTRA vor susține ateliere demonstrative, iar componenta gastronomică va aduce în Piața Mare produse locale și experiențe culinare inspirate din diferite regiuni ale țării, inclusiv prin prezența unor Puncte Gastronomice Locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate tradiționale și vor descoperi rețete autentice din diverse zone ale României.

Atmosfera va fi completată de momente artistice susținute de instituții de cultură ale Consiliului Județean Sibiu, printre care Filarmonica de Stat Sibiu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu și Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu”.

Sâmbătă, programul va include un moment special de reconstituire istorică, cu salve de tun și personaje în costume inspirate din perioadele dacică și romană.

Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor care animă centrul Sibiului, alături de alte târguri și festivaluri, precum târgul de Paști sau festivalurile de vară, și își propune să promoveze ecoturismul ca model de dezvoltare durabilă pentru comunitățile locale.