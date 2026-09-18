Pe scurt: Tinerii sibieni care au trecut de 18 ani și continuă studiile liceale sau profesionale nu pierd alocația. AJPIS Sibiu explică pașii pentru a beneficia de acest drept.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu a transmis vineri, 18 septembrie 2026, că tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani pot primi în continuare alocația de stat pentru copii, cu condiția să fie înscriși la cursuri liceale sau profesionale.

Conform Legii nr. 61/1993, dreptul la alocație nu încetează la împlinirea vârstei de 18 ani pentru tinerii care își continuă studiile. Aceștia pot beneficia de alocație până la finalizarea cursurilor liceale sau profesionale.

Pentru tinerii cu handicap, alocația se acordă și după 18 ani, pe perioada în care urmează o formă de învățământ preuniversitar, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

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Pentru a primi în continuare alocația, tinerii care au împlinit 18 ani trebuie să depună o cerere la unitatea de învățământ la care sunt înscriși. Cererea trebuie să fie însoțită de o adeverință eliberată de școală, care să ateste că elevul urmează cursurile liceale sau profesionale, că studiile sunt continuate fără întrerupere și că nu repetă anul școlar. În cerere, tinerii pot indica modalitatea preferată de plată a alocației: prin mandat poștal sau într-un cont bancar.

Inspectoratele școlare județene, inclusiv Inspectoratul Școlar al Municipiului Sibiu, au obligația de a transmite agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația centralizatoare a elevilor înscriși în anul școlar care au împlinit 18 ani și se încadrează în condițiile de acordare a alocației. Această raportare include și elevii din unitățile de învățământ private acreditate sau autorizate.

Pe parcursul anului școlar, inspectoratul școlar comunică lunar către agenția teritorială situațiile tinerilor de peste 18 ani care nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale, pentru a actualiza drepturile la alocație.

AJPIS Sibiu a precizat că, în anul școlar 2025–2026, peste 3745 de tineri din județ care au împlinit 18 ani și au continuat studiile liceale sau profesionale au beneficiat de alocația de stat.

Pentru informații suplimentare sau clarificări privind acordarea alocației de stat pentru copii sau alte beneficii de asistență socială, cetățenii pot apela call-center-ul ANPIS la numărul 021.93.09.

Detalii despre plățile efectuate de AJPIS Sibiu pentru beneficiari pot fi consultate în arhiva Ora de Sibiu.