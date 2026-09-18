Pe scurt: Un scandal izbucnit pe Calea Dumbrăvii din Sibiu s-a lăsat cu măsuri legale pentru trei tineri din alte județe. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe.

Trei tineri cu vârste cuprinse între 21 și 26 de ani au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce au fost implicați într-un conflict violent pe strada Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu.

Incidentul a avut loc în noaptea de 21 spre 22 august 2026, în jurul orei 01:50. Polițiștii au fost sesizați prin 112 despre un conflict între mai multe persoane pe Calea Dumbrăvii.

Din verificările efectuate la fața locului, s-a stabilit că trei tineri necunoscuți au intrat într-o dispută verbală cu un bărbat de 53 de ani, fiul acestuia de 21 de ani și o tânără de 22 de ani, toți din Sibiu. Discuțiile au degenerat rapid în acte de violență, iar cei trei agresori au părăsit zona înainte de sosirea echipajelor de poliție.

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Au fost identificați

Ulterior, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au reușit să îi identifice pe suspecți. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani din București, unul de 23 de ani din județul Călărași și unul de 21 de ani din județul Ilfov.

Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore în data de miercuri, 16 septembrie 2026, după administrarea probatoriului, și au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

A doua zi, procurorul de caz a decis plasarea celor trei sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, iar ancheta continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Acest incident vine la scurt timp după alte evenimente violente în zona Sibiu, iar autoritățile reamintesc că orice act de violență este tratat cu maximă seriozitate.