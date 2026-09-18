Pe scurt: Călătorii trenului Viena – București Nord trebuie să verifice orarul înainte de plecare, deoarece circulația în Ungaria va fi afectată de lucrări până la 12 decembrie 2026.

Pasagerii care folosesc trenul internațional IR 347 „Dacia”, pe ruta Viena – București Nord, trebuie să țină cont de modificări ale orarului de circulație pe teritoriul Ungariei, începând cu 21 septembrie 2026.

Potrivit Mediafax, aceste schimbări vor fi valabile până la 12 decembrie 2026, ca urmare a unor lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare din Ungaria.

CFR Călători a transmis că a primit o informare oficială din partea administrației feroviare ungare MAV-START privind modificarea temporară a circulației trenului IR 347 „Dacia”. Schimbările de orar se aplică pe teritoriul Ungariei, în special pe secțiunea de cale ferată Ferencvaros – Budapest-Kelenfold, unde se desfășoară lucrări de infrastructură.

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Modificările vor intra în vigoare la 21 septembrie 2026 și vor rămâne valabile până la 12 decembrie 2026. În această perioadă, pasagerii sunt sfătuiți să consulte orarul actualizat al trenurilor pentru a evita întârzierile sau alte neplăceri legate de planificarea călătoriei.

CFR Călători recomandă tuturor călătorilor să verifice din timp programul trenului IR 347 „Dacia” și să se informeze despre eventualele modificări ale circulației. Informațiile actualizate privind traficul feroviar pe rețeaua din Ungaria pot fi consultate pe site-ul administrației MAV-START.