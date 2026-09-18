Primăria municipiului Sibiu vrea să reabiliteze Liceul Tehnologic „Avram Iancu”. Proiectul are ca scop inclusiv consolidarea clădirilor pentru reducerea riscului seismic.

Liceul Tehnologic „Avram Iancu”, aflat pe strada George Coșbuc din Sibiu, are nevoie de lucrări de reabilitare, dată fiind starea avansată de degradare a imobilului. Conform raportului de specialitate, care însoțește proiectul de hotărâre ce va ajunge pe masa consilierilor locali la finalul lunii septembrie, este necesar ca imobilul să fie adaptat la cerințele actuale de funcționare. „Investiția urmărește atât creșterea nivelului de siguranță al construcțiilor, cât și îmbunătățirea condițiilor de confort”.

Lucrările propuse constau în consolidarea clădirilor C1 și C2, în vederea îmbunătățirii comportării acestora la acțiuni seismice și a încadrării în clasa de risc seismic Rs IV, față de situația existentă Rs II, reabilitarea termică, execuția unui planșeu nou peste parter, precum și amenajarea mansardei la corpul C2. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de recompartimentare a spațiilor pentru conformarea acestora la normativele în vigoare, reabilitarea finisajelor interioare și exterioare. În vederea asigurării unor condiții corespunzătoare de exploatare la nivelul demisolului, sunt prevăzute lucrări de asanare, realizare de drenaje perimetrale, hidroizolații și tencuieli speciale.

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„Proiectul cuprinde reabilitarea și modernizarea instalațiilor electrice, a instalațiilor de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, precum și realizarea și modernizarea instalațiilor și sistemelor de stingere a incendiilor. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de reabilitare și modernizare a instalațiilor de încălzire, sanitare și de gaze naturale. Investiția (…) reprezintă o măsură necesară pentru asigurarea unor condiții moderne și sigure de desfășurare a procesului educațional”, se arată în raportul de specialitate.

Valoarea totală a investiției se ridică la 16.416.901,23 lei cu TVA, din care 11.197.592,99 lei reprezintă valoarea pentru construcții și montaj.