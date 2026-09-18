Un loc „al nostru”, pentru sibieni: Povestea BLUR, restaurantul care îmbină gastronomia și cultura pe strada Ocnei / video foto

Într-un spațiu cu o istorie aparte, pe strada Ocnei nr. 22, a prins contur BLUR, un concept care îmbină gastronomia, cultura și evenimentele într-un loc gândit, înainte de toate, pentru sibieni. Restaurant și bistro, spațiu pentru brunch, tapas și cine private, dar și galerie pentru expoziții, conferințe și petreceri, BLUR își propune să fie mai mult decât un loc în care oamenii vin să mănânce.

Ideea a pornit de la o nevoie simplă, spune Marius Roman, managerul BLUR: aceea de a avea un loc al comunității, un spațiu în care oamenii să se întâlnească și să se simtă acasă.

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▶ Vezi pagina acestui video: Un loc „al nostru”, pentru sibieni: Povestea BLUR, restaurantul care îmbină gastronomia și cultura pe strada Ocnei — VIDEO

„Noi, ca localnici, am simțit nevoia să avem un loc al nostru. Ne-am dorit un spațiu în care oamenii să se poată întâlni, să stea la masă și să se bucure de experiență.”

Un hub cultural-gastronomic într-un spațiu cu istorie

BLUR a fost construit ca un concept comun, pornind de la experiența si cu ajutorul curatorilor noștri de la agenția Focus și de la dorința de a aduce într-un singur loc mai multe forme de experiență.

„BLUR este un concept construit împreună, din mai multe idei care s-au întâlnit într-un singur loc. Am creat un hub cultural-gastronomic într-un spațiu cu o încărcătură istorică aparte, despre care spunem că este al doilea cel mai vechi din Sibiu. Am reamenajat locul și i-am dat o nouă viață, încercând să construim un concept unic pentru sibieni”, explică Marius Roman.

Spațiul a fost amenajat astfel încât să păstreze farmecul clădirii și să îl combine cu o atmosferă contemporană. Rezultatul este un loc care poate funcționa în mai multe registre, în funcție de momentul zilei și de eveniment.

„BLUR este, în același timp, restaurant și bistro. Turiștii sunt bineveniți, însă ne-am dorit ca accentul să fie pus în primul rând pe sibieni, pe comunitatea locală și pe oamenii care își doresc un loc în care să se simtă acasă.”

Conceptul gastronomic este construit astfel încât BLUR să aibă o atmosferă diferită de-a lungul zilei. Diminețile sunt dedicate brunch-ului, în timp ce seara meniul se schimbă și apar tapas și preparate de sharing.

„Dimineața avem brunch, iar seara trecem într-o altă atmosferă, cu tapas. Avem și un meniu de sharing, pentru că ne place ideea ca oamenii să stea împreună la masă și să descopere mai multe preparate. Sunt aproximativ 10-12 preparate, fiecare ales cu atenție și fiecare având o poveste în spate.”

Ideea de a pune oamenii în jurul aceleiași mese este una importantă pentru echipa BLUR.

„Am învățat cât de importantă este experiența din jurul mesei. Organizăm mese pentru comunitate nu doar pentru mâncare, ci pentru ceea ce se întâmplă atunci când oamenii se adună la aceeași masă. Asta am vrut să aducem și aici.”

Café de Paris Entrecôte Steak, unul dintre preparatele reprezentative

Printre preparatele asupra cărora echipa a lucrat în mod special se află Café de Paris Entrecôte Steak. Rețeta a fost dezvoltată până la o variantă pe care echipa o consideră reprezentativă pentru direcția gastronomică a restaurantului.

„Café de Paris Entrecôte Steak este unul dintre preparatele în care am investit foarte mult timp și atenție. Am încercat să îl dezvoltăm până am ajuns la o variantă care spune o poveste și care, în același timp, ne reprezintă. Este un preparat foarte apreciat și face parte din abordarea noastră gastronomică de inspirație pariziană.

Pentru iubitorii de carne există și Tartare de Bœuf sur Moelle, un tartar de vită tăiat manual și servit pe măduvă de vită coaptă. Preparatul este completat de șalote, capere, cornichons, muștar Dijon și gălbenuș de ou. Porția are 450 de grame și costă 85 de lei.

O reinterpretare a unui preparat bine cunoscut este BLUR Schnitzel, un șnițel de vită de 350 de grame, servit cu dulceață de ceapă, sos cremos de brânză de oaie din Mărginimea Sibiului și salată proaspătă de sezon. Prețul este de 65 de lei.

Din zona preparatelor italiene face parte Risotto à la Milanaise with Chicken, un risotto în stil milanez, cu șofran și parmezan maturat, alături de piept de pui gătit lent și unt. Porția de 350 de grame este disponibilă la 60 de lei.

O altă propunere este BLUR Porchetta House Roast, o porție de 450 de grame de porchetta gătită lent, servită alături de un sos catifelat de hribi și trufe, piure de cartofi cu unt și salată proaspătă de sezon. Preparatul costă 75 de lei.

Pentru cei care vor să descopere și influențe asiatice, meniul include BLUR Butter Chicken, cu piept de pui fraged gătit lent într-un sos cremos pe bază de roșii, ghimbir, usturoi și ceapă galbenă, îmbogățit cu unt și condimente indiene aromate. Preparatul este servit cu orez basmati și salată proaspătă de castraveți. Porția are 420 de grame și costă 65 de lei.

Astfel, meniul BLUR aduce la aceeași masă influențe gastronomice diferite, fără ca preparatele să își piardă identitatea. Fiecare dintre ele este gândit să se potrivească unui concept în care mâncarea este doar una dintre componentele experienței.

Mohannad „Habibi”, omul din spatele bucătăriei BLUR

O parte importantă din identitatea gastronomică a restaurantului este dată și de echipa din bucătărie. Unul dintre membrii acesteia este Mohannad Zaid, cunoscut drept „Habibi”, Head Chef-ul BLUR.

Tânărul arhitect din Abu Dhabi, ajuns bucătar la Sibiu, este unul dintre concurenții care au luptat pentru un loc în bucătăria MasterChef, iar povestea sa depășește pasiunea pentru gătit. Parcursul său și experiența internațională se regăsesc acum și în preparatele pregătite la Sibiu. „Ne bucurăm foarte mult că Mohannad, pe care îl știe multă lume drept Habibi, a înțeles si rezonat foarte repede cu conceptul nostru. Este Head Chef-ul Blur și aduce în bucătăria noastră propria lui poveste, experiență și perspectivă asupra gastronomiei.”

Evenimente tematice și seri care construiesc propriul univers

BLUR nu este gândit doar ca restaurant, ci și ca un spațiu în care se întâmplă lucruri. De două ori pe lună, echipa pregătește evenimente tematice, fiecare construit în jurul unei anumite idei.

„Ne propunem ca în fiecare lună să aorganizam diferite evenimente tematice. Fiecare eveniment încercăm să îl construim ca pe o experiență în sine. De exemplu, astăzi avem un eveniment italian. Nu este doar despre mâncare, ci despre întregul univers pe care îl construim în jurul temei – preparate, atmosferă, decor și oameni.”

„Chiar dacă e un eveniment mic, devine un întreg univers, cu preparate, mise en place și tot ce ține de experiență.”

Galerie, cine private și evenimente pe tot parcursul anului

La etajul 1 al clădirii, în zona de galerie, BLUR dispune de un spațiu destinat evenimentelor private intitulat Aperture – Maison Creative. Aici pot fi organizate conferințe, expoziții, petreceri private, cine și alte tipuri de întâlniri.

„Avem și o galerie în podul clădirii, iar împreună cu primul etaj al clădirii adică zona Aperture, putem găzdui evenimente private, conferințe, expoziții, petreceri, cine private și multe alte tipuri de întâlniri. Spațiul are un ambient foarte plăcut și un farmec istoric aparte, iar noi vrem să îl punem la dispoziția oamenilor pe tot parcursul anului.”

Rezervările pentru restaurant și evenimente se pot face la numărul 0747 630 266.

„Ne-a lipsit sentimentul de apartenență”

Dincolo de mâncare și de arhitectura spațiului, BLUR este construit în jurul ideii de comunitate. „Cred că, dincolo de mâncare și de spațiu, ceea ce ne-a lipsit și ceea ce am vrut să construim aici este sentimentul de apartenență.” Iar primele luni de funcționare au arătat că oamenii care au descoperit locul, au revenit constant.

„Un lucru care ne bucură foarte mult este că oamenii revin. Aproximativ 95% dintre clienții care ne-au trecut pragul au revenit. Pentru noi, acesta este un semn că ideea funcționează și că oamenii au găsit aici ceva cu care rezonează.”

O echipă devenită familie

În spatele proiectului se află o echipa cu experiență vasta in universul evenimentelor culturale, care lucrează împreună de 13 ani. Relația construită în timp între membrii echipei se regăsește acum și în noul proiect.

„Putem spune că este și o afacere de familie pentru că echipa a devenit o familie. Din familia noastră fac parte și clienții. Aceasta este, de fapt, ideologia spațiului.”

Pentru Marius Roman, această apropiere dintre echipă și clienți este una dintre componentele care definesc noul concept.

Soft opening în iunie, deschiderea oficială în octombrie

BLUR a avut un soft opening în luna iunie, iar perioada care a urmat a fost una de testare și ajustare. Deschiderea oficială este programată pentru finalul lunii octombrie.

„Am avut soft opening în luna iunie, însă deschiderea oficială este programată pentru finalul lunii octombrie. Primele luni au fost importante pentru noi pentru că ne-au oferit timp să vedem ce funcționează, ce putem îmbunătăți și, mai ales, să ascultăm oamenii care ne-au trecut pragul.”

Echipa consideră că un concept nou are nevoie de timp pentru a se așeza și pentru a-și găsi forma finală.

„Credem că orice business are nevoie de câteva luni ca să se așeze. Lumea este într-o continuă schimbare și încă avem foarte multe de învățat. Am ascultat părerile clienților și am încercat să ținem cont de ele. Pentru noi, clienții nu sunt doar oameni care vin să mănânce, ci fac parte din familia noastră.”

Numele restaurantului vine din legătura indirecta cu universul Focus, dar reprezintă în același timp și o altă perspectivă asupra spațiului. Este, în esență, filosofia pe care echipa încearcă să o construiască în jurul restaurantului: un spațiu în care lucrurile nu sunt strict delimitate, ci se completează.

Un bagel shop și servicii de catering

Planurile pentru perioada următoare merg însă dincolo de restaurantul de pe strada Ocnei. În octombrie, BLUR va deschide și un spațiu cu intrare separată dedicat zonei de bakery.

„În octombrie vom deschide și un spațiu cu intrare separată, dedicat zonei de bakery, care va funcționa ca un bagel shop.”

În paralel, echipa a început să intre și în zona evenimentelor externe și a cateringului, cu intenția de a extinde universul BLUR și în afara spațiului fizic al restaurantului.

„În același timp, intrăm și în zona evenimentelor externe și a cateringului, de fapt ceea ce facem de peste 13 ani dar acum o facem si cu un brand puternic in spate, astfel încât să putem duce universul BLUR și dincolo de spațiul de pe strada Ocnei.”

Iar direcția este una clară: toate aceste componente să se regăsească într-un singur concept.

„Ne dorim să construim, în timp, un univers în care toate aceste servicii să se completeze și să ofere oamenilor nu doar un restaurant, ci o experiență.”

BLUR îi așteaptă pe sibieni pe strada Ocnei nr. 22, într-un spațiu în care gastronomia, istoria clădirii și evenimentele se întâlnesc pentru a crea un loc nou în oraș. Rezervările se pot face la 0747 630 266.