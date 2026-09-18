Pe scurt: Un tată român a permis fiului său de 9 ani să conducă prin Marsilia, fiind descoperiți de poliție. Cazul va ajunge în instanță anul viitor.

Un copil de 9 ani a fost descoperit de polițiștii francezi conducând o mașină pe una dintre cele mai importante artere din Marsilia, Avenue du Prado, vineri, 11 septembrie, cu puțin timp înainte de ora 17:00.

Potrivit Mediafax, la volan se afla băiatul, iar pe scaunul din dreapta stătea tatăl său, un cetățean român de 53 de ani, care îl ghida în timpul deplasării.

Polițiștii motocicliști au observat autoturismul deoarece acesta se deplasa în zigzag, semn că șoferul nu controla bine vehiculul. Când s-au apropiat, au constatat că la volan era un copil care abia reușea să ajungă la pedale și nu purta centura de siguranță.

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Tatăl, aflat pe scaunul pasagerului, ținea și el de volan pentru a-l ajuta pe copil să controleze direcția mașinii. În plus, bărbatul avea pe genunchi un alt copil, ceea ce făcea situația și mai periculoasă.

Autoturismul circula astfel prin centrul Marsiliei, al doilea oraș ca populație din Franța, cu un copil de 9 ani la comenzi, fără centură de siguranță, iar adultul încerca să intervină asupra direcției. Incidentul a atras atenția polițiștilor, care au intervenit imediat pentru a opri vehiculul și a preveni un posibil accident.

Potrivit presei franceze citate de Mediafax, tatăl copiilor urmează să fie convocat în fața justiției franceze în luna ianuarie 2027.

Cazul a stârnit reacții în presa locală din cauza circumstanțelor neobișnuite și a riscului major creat în trafic, având în vedere vârsta copilului și faptul că acesta nu putea controla în siguranță mașina.