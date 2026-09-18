Unde mai găsești loc pentru o nuntă în 2027, la Sibiu: sâmbetele sunt aproape epuizate, iar unele locații au rezervări și pentru 2029

Pentru cuplurile care plănuiesc o nuntă în 2027, alegerea locației a devenit deja una dintre cele mai importante decizii. În cazul unor săli foarte căutate din Sibiu și împrejurimi, multe dintre datele din sezon sunt rezervate, iar calendarele pentru 2028 și chiar 2029 au început deja să se ocupe.

Andreea Dotcoș, wedding planner, vede această realitate în fiecare sezon, prin nunțile pe care le organizează, dar în 2027 va trece și de cealaltă parte a procesului: va fi mireasă.

Pentru propria nuntă, alegerea ei este Royal Events Săliște.

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„Pentru mine este foarte important faptul că nu vorbesc doar din perspectiva unui wedding planner. Anul viitor voi fi și eu mireasă, iar pentru propria mea nuntă am ales Royal Events Săliște. După atâtea evenimente organizate și după ce am avut ocazia să văd locațiile și din culise, alegerea unei săli pentru mine a venit cu foarte multe criterii. Nu m-am uitat doar la cât de frumoasă este, ci la tot ceea ce presupune experiența unui eveniment”, spune Andreea Dotcoș.

Royal Events Săliște , una dintre locațiile cele mai solicitate pentru anii următori

Pentru 2027, gradul de ocupare este de aproximativ 98%, iar disponibile au mai rămas doar câteva date în luna februarie. Calendarul pentru 2028 este deja ocupat în proporție de aproximativ 70%, iar pentru 2029 există deja 13 contracte semnate.

Royal Events Săliște este alegerea wedding plannerului sibian pentru propria nuntă. Pentru Andreea, interesul ridicat pentru locație are o explicație simplă.

„Este, sincer, una dintre locațiile mele preferate și tocmai de aceea am ales-o și pentru nunta mea. Este superbă, foarte accesibilă, se ajunge ușor direct de pe autostradă, raportul calitate-preț este excelent, iar serviciile sunt excepționale. Pentru mine contează enorm și oamenii cu care lucrezi. Ca wedding planner, ajungi să vezi foarte repede diferența dintre o locație care arată bine și o locație în care lucrurile chiar funcționează bine în ziua nunții.”

Odissea Events Hall, o altă locație foarte căutate pentru 2027

Și Odissea Events Hall se află printre locațiile cu un grad ridicat de ocupare pentru sezonul următor.

Pentru zilele de sâmbătă din afara perioadelor de post ortodox, disponibilitatea pentru 2027 a rămas doar în luna octombrie. Pentru zilele de duminică există însă câteva variante disponibile inclusiv în timpul sezonului, iar echipa Odissea Events Hall pregătește o campanie dedicată acestor date.

„Odissea Events Hall este o locație cu care am lucrat și pe care o apreciez foarte mult. Este genul de loc în care și colaborarea cu echipa contează enorm, pentru că la o nuntă sunt foarte multe lucruri care trebuie să se lege perfect între ele. Iar când ai în față oameni deschiși și implicați, tot procesul este mult mai ușor atât pentru noi, cât și pentru miri”, spune Andreea.

În ceea ce privește momentul în care ar trebui rezervată locația, nu există însă o regulă valabilă pentru toate cuplurile.

,,Nu e obligatoriu să rezervi cu un an, doi sau trei înainte”

Odissea Events Hall a avut inclusiv situații în care mirii au contractat locația cu aproximativ șase luni înainte de eveniment și, fiind foarte bine organizați, au reușit să pregătească nunta în acest interval.

„Eu nu cred că putem spune că obligatoriu trebuie să rezervi cu un an, doi sau trei înainte. Depinde foarte mult de ce își doresc mirii. Dacă vor o anumită locație, o anumită lună și neapărat o anumită sâmbătă, evident că este mai bine să înceapă cât mai devreme. Dacă sunt flexibili, lucrurile se schimbă. Am văzut și nunți foarte frumoase organizate într-un timp mult mai scurt. Sunt multe locații frumoase în Sibiu și, mai ales, sunt oameni foarte faini în spatele lor.”

Symphony by the Lake, Domeniul Orlandea și Anna Charisma, printre preferatele mirilor.

Prin nunțile pe care le organizează, Andreea Dotcoș lucrează și cu alte locații cunoscute din Sibiu și împrejurimi, printre care Symphony by the Lake, Domeniul Orlandea și Anna Charisma.

Sunt locuri în care a organizat deja evenimente și în care continuă să lucreze alături de cuplurile sale.

„Eu am norocul să lucrez cu mai multe locații foarte frumoase. Symphony by the Lake, Domeniul Orlandea și Anna Charisma Chalet sunt doar câteva dintre sălile în care am organizat nunți și în care voi continua să organizez evenimente. Și spun mereu că, dincolo de locație în sine, contează foarte mult oamenii. Sunt echipe foarte faine, oameni drăguți și deschiși, cu care colaborarea este plăcută.”

Din acest motiv, recomandarea ei pentru mirii care au deja o sală preferată este să contacteze direct locația și să întrebe despre data dorită, în loc să pornească de la ideea că nu mai există disponibilitate.

„Dacă vă place o anumită locație și aveți o dată în minte, cel mai bine este să luați legătura direct cu oamenii de acolo. Nu aș renunța la o sală doar pentru că am auzit că este foarte ocupată. Poate data voastră este disponibilă, poate există o variantă de duminică sau o altă perioadă care vi se potrivește. Iar oamenii din aceste locații chiar sunt foarte deschiși și vă pot explica exact ce variante există.”

Cât de devreme trebuie, de fapt, rezervată sala?

În ultimii ani, rezervarea locației a devenit unul dintre primii pași ai organizării unei nunți, mai ales pentru cuplurile care își doresc o anumită zi de sâmbătă în plin sezon.

Totuși, Andreea spune că nu ar trebui creată impresia că o nuntă frumoasă este imposibil de organizat dacă sala nu a fost rezervată cu doi ani înainte.

„Depinde foarte mult de prioritățile mirilor. Dacă pentru ei locația este cel mai important element și au deja un loc de care s-au îndrăgostit, eu le recomand să îl rezerve atunci când sunt siguri. Dacă, în schimb, sunt deschiși la mai multe variante, există mult mai multă flexibilitate.”

Din experiența sa, disponibilitatea nu ar trebui să fie singurul criteriu.

Capacitatea sălii, accesibilitatea, serviciile oferite, modul în care comunică echipa, raportul calitate-preț și colaborarea din ziua evenimentului sunt detalii care pot influența foarte mult experiența mirilor.

„Ca wedding planner, pentru mine contează enorm ce se întâmplă în spatele imaginii frumoase. Cum răspunde echipa când apare o modificare, cât de bine comunicăm, cât de ușor găsim soluții, cum sunt tratați mirii și invitații. Sunt lucruri pe care poate nu le vezi la prima vizită, dar care în ziua nunții fac diferența.”

De la wedding planner, la mireasă

Pentru Andreea Dotcoș, anul 2027 va veni cu o experiență nouă: după multe nunți organizate pentru alte cupluri, va trece ea însăși prin toate emoțiile unui astfel de eveniment.

Iar faptul că a ales Royal Events Săliște pentru propria nuntă este, spune ea, una dintre cele mai personale recomandări pe care le poate face.

„Am văzut multe locații, am lucrat cu multe echipe și știu cât de multe detalii există în spatele unei nunți. Atunci când a venit momentul să aleg pentru mine, Royal Events Săliște a fost locul în care mi-am dorit să îmi fac nunta. Cred că asta spune cel mai bine câtă încredere am în locație și în oamenii de acolo.”

Pentru mirii care încă își caută sala pentru 2027, mesajul ei rămâne unul simplu: există în continuare variante, însă dacă au deja o locație preferată, merită să întrebe cât mai curând despre disponibilitate.

„Sibiul are locații superbe și, din experiența mea, are și oameni foarte faini în spatele lor. Mergeți, vedeți sălile, vorbiți cu echipele, puneți întrebări și alegeți locul în care simțiți că nunta voastră poate fi exact așa cum v-o imaginați.”

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Ce avans trebuie să pregătească mirii pentru rezervarea locației?

Un alt aspect important atunci când începeți organizarea nunții este avansul necesar pentru rezervarea datei.

Din experiența Andreei Dotcoș, avansurile cerute de locațiile de evenimente se situează, în general, în jurul valorii de 800–1.000 de euro, însă suma poate diferi în funcție de locație și de condițiile contractuale.

„Le recomand mirilor să întrebe de la prima discuție nu doar care este avansul, ci și ce presupune rezervarea, care sunt condițiile contractuale și cum sunt stabilite plățile ulterioare. Sunt detalii importante atunci când îți construiești bugetul pentru nuntă.”

Dincolo de sumă, Andreea spune că este important ca mirii să analizeze întregul pachet oferit de locație și să aleagă locul în care simt că primesc nu doar o sală frumoasă, ci și servicii pe măsura evenimentului pe care și-l doresc.