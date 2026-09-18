Pe scurt: Toamna aduce schimbări de temperatură și precipitații diferite pe regiuni. Vezi cum va fi vremea în următoarea lună.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările actualizate pentru intervalul 21 septembrie – 19 octombrie, anunțând schimbări semnificative ale regimului termic și al precipitațiilor la nivel național, potrivit Mediafax.

În perioada 21 – 28 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, nordice și centrale. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi abundente în regiunile estice și sud-estice, în timp ce în vestul țării cantitățile de apă vor fi mai reduse.

În intervalul 28 septembrie – 5 octombrie

În intervalul 28 septembrie – 5 octombrie, temperaturile medii vor depăși valorile normale pentru această perioadă în jumătatea nord-vestică a țării, cu accent pe regiunile vestice. În celelalte regiuni, temperaturile se vor menține apropiate de mediile obișnuite. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării, în special în zonele montane.

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Aceste estimări vin după ce, la începutul lunii septembrie, ANM a actualizat prognoza pentru perioada următoare, detalii suplimentare fiind disponibile în articolul Cât mai ține vremea caldă: ANM a actualizat prognoza până la începutul lunii octombrie.

În săptămâna 5 – 12 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, cu precădere în vest. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

În intervalul 12 – 19 octombrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări, cu accent pe regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

ANM subliniază că aceste estimări sunt orientative și pot suferi modificări în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.