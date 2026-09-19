Pe scurt: Berea la Oktoberfest 2026 costă între 14,80 și 15,90 euro litrul, iar festivalul vine cu reguli stricte de securitate și o oprire specială pentru comemorarea victimelor atentatului din 1980.

Oktoberfest 2026, cel mai mare festival al berii din lume, a început sâmbătă, 19 septembrie, la Munchen, unde sunt așteptați peste 6 milioane de vizitatori din întreaga lume, potrivit HotNews.ro. Evenimentul se desfășoară pe terenul Theresienwiese și va dura 16 zile, până pe 4 octombrie.

Noul primar al Munchenului, Dominik Krause, reprezentant al Verzilor, a deschis cea de-a 191-a ediție a festivalului la prânz, respectând tradiția de a da cep primului butoi de bere cu strigătul „O’zapft is”, care înseamnă „S-a dat cep”. Un detaliu urmărit de participanți a fost numărul de lovituri de ciocan necesare pentru a deschide butoiul, Krause declarând că „două până la trei este obiectivul”.

Conform obiceiului, primul litru de bere a fost oferit premierului bavarez Markus Soder, din partea Uniunii Creștin-Sociale (CSU), chiar dacă între formațiunea acestuia și Verzi există frecvente conflicte politice. Este pentru prima dată când Soder primește berea de deschidere de la un primar „verde”. În același timp, loviturile de tun au marcat începutul oficial al festivalului, moment din care berea a putut fi servită în corturile de pe Theresienwiese.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Prețul berii la Oktoberfest 2026 ajunge la aproape 16 euro litrul

Prețul berii la Oktoberfest a crescut din nou în acest an, un litru costând între 14,80 și 15,90 euro (aproximativ 77,9-83,7 lei). Prețul mediu a ajuns la 15,61 euro (82,2 lei), cu 2,38% mai mult față de anul trecut. Cu toate acestea, apa potabilă rămâne gratuită, vizitatorii având la dispoziție fântâni amplasate în perimetrul festivalului.

Deși prețul berii este un subiect constant de discuție, Peter Inselkammer, purtătorul de cuvânt al cârciumarilor festivalului, a subliniat că acesta rămâne relativ mic comparativ cu alte locații internaționale. El a dat exemplul unei berării bavareze din Las Vegas, unde un litru de bere costă 24 de dolari.

Noi măsuri de securitate și comemorarea atentatului din 1980

Organizatorii au introdus măsuri suplimentare de securitate după ce, anul trecut, festivalul a fost aproape de un dezastru din cauza supraaglomerării. În a doua sâmbătă a ediției precedente, două valuri de vizitatori care încercau să intre și să iasă simultan au determinat închiderea temporară a accesului, martorii relatând scene de „panică în masă”.

Anul acesta, a fost creat un centru de coordonare și monitorizare, iar camere asistate de inteligență artificială vor detecta din timp formarea mulțimilor mari. Un manager de mulțime va supraveghea condițiile în zilele aglomerate. Au fost impuse interdicții privind armele albe și utilizarea dronelor, iar vizitatorii trebuie să treacă prin controale de securitate la intrare. Gențile mari sunt interzise, iar consumul de canabis nu este permis în perimetrul festivalului.

Pentru siguranța participanților, aproximativ 600 de ofițeri de poliție vor fi prezenți la fața locului. Secția de poliție Wiesn va fi sprijinită de poliția bavareză antirevoltă, investigatori specializați în furturi din buzunare și ofițeri din opt țări diferite.

Înainte de deschiderea oficială, gazdele festivalului și producătorii de bere au participat la procesiunea tradițională prin centrul Munchenului, în trăsuri și căruțe decorate. Pentru prima dată, procesiunea s-a oprit la intrarea principală a festivalului pentru a comemora victimele atentatului terorist din 26 septembrie 1980, când 12 persoane au fost ucise și peste 200 rănite. Inițiativa aparține primarului Dominik Krause, care a declarat că „amintirea atacului face parte din Oktoberfest pentru mine”.

Festivalul va continua cu atracții de parc de distracții, mâncare bavareză, muzică live și tradiționalele costume dirndl pentru femei și lederhosen pentru bărbați.